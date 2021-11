ADAC Formel 4 powered by Abarth: al Nurburgring sarà assegnato il titolo 2021

Sarà il circuito del Nurburgring a chiudere la settima stagione dell’ADAC Formel 4 powered by Abarth. La serie tedesca, riservata alle monoposto Tatuus F4 T.014 con motore Abarth T-Jet da 160 CV (strettamente derivato da quello montato sulle 595 e 695), vedrà il testa a testa per la conquista del titolo 2021 tra Oliver Bearman di Van Amersfoort Racing e Tim Tramnitz di US Racing.

Tra il britannico, già campione dell’Italian F.4 Championship Powered by Abarth, e il tedesco – vice campione nelle serie tricolore – sono solo 23 i punti di differenza, con il pilota di casa che nella seconda parte della stagione è riuscito gara dopo gara ad accorciare su Bearman grazie a quattro vittorie negli ultimi tre appuntamenti.

ADAC Formel 4 powered by Abarth: Bearman e Tramnitz si sfideranno per conquistare la stagione 2021

Saranno quindi le ultime tre gare della stagione ad assegnare il titolo per la seconda volta consecutiva a un pilota britannico, succedendo a Jonny Edgar di Van Amersfoort Racing o per la terza volta a pilota tedesco dopo i successi di Marvin Dienst di HTP Junior Team nella prima edizione del 2015 e di Lirim Zendeli di US Racing nel 2018.

Giochi ancora aperti anche per il titolo riservato ai team con la sfida tra i tedeschi di US Racing, che comandano con 471 punti e vanno a caccia del terzo successo nella serie promossa da ADAC, e gli olandesi di Van Amersfoort Racing, team campione in carica che inseguono a quota 463.

Sul circuito del Nurburgring, oltre ai due pretendenti al titolo, saranno diversi i protagonisti che cercheranno di chiudere al meglio la stagione, a partire proprio dai compagni di squadra di Bearman e Tramnitz. US Racing, infatti, schiererà quattro vetture per Tramnitz, Vlad Lomko, Luke Browning (attualmente terzo in classifica generale) e Alex Dunne (già quattro volte vincitore rookie su sei gare disputate).

In pista anche i francesi di R-Ace GP che proveranno a replicare il successo ottenuto ad Hockenheim con Victor Bernier e il team BWR che, dopo aver saltato gli ultimi due appuntamenti, tornerà in pista con Taylor Barnard.

Il programma dell’ultimo appuntamento della settima stagione dell’ADAC Formel 4 powered by Abarth prevede una sessione di prove libere che si è tenuta questa mattina alle 9:45 e di qualifiche iniziate da qualche minuto. Sabato 6 novembre alle 11:15 scatterà Gara 1 mentre domenica 7 novembre sono previste le due gare alle 9:45 e alle 14:00.