Peugeot 208 Essencial: presto debutterà una nuova versione entry-level

Peugeot amplierà la gamma della nuova Peugeot 208 in Brasile con una nuova versione entry-level chiamata Essencial. Il prezzo potrebbe partire da 70.790 R$ (11.055 euro) e, come si può intuire, avrà una dotazione di serie piuttosto scarna.

La 208 Essencial sarà sostanzialmente una reinterpretazione della versione Like uscita dalla gamma a novembre 2020. Non avrà alcuna opzione di connettività, un volante senza controlli audio e telefono, un’autoradio semplice con display da 5 pollici e degli altoparlanti posizionati solo anteriormente.

Peugeot 208 Essencial: la gamma potrebbe essere presto ampliata con una nuova variante d’accesso

Esternamente, i fari della Peugeot 208 Essencial non avranno il design ad artiglio, oltre all’eliminazione delle luci diurne. Mancano all’appello anche le cornici dei parafanghi, le maniglie delle portiere e le calotte degli specchietti retrovisori esterni senza verniciatura. Il profilo laterale è caratterizzato da cerchi in acciaio con coprimozzi. Sulla parte posteriore della versione Essencial troveremo dei fari tradizionali ad artiglio.

Fra le dotazioni di serie troveremo anche servosterzo, chiusura elettrica, alzacristalli elettrici anteriori, aria condizionata, quattro airbag (due frontali e due laterali) e controllo elettronico della stabilità e della trazione.

La Peugeot 208 Essencial viene fornita con un motore 16V da 1.6 litri capace di sviluppare 115 CV di potenza a 5750 g/min e 158 Nm di coppia massima a 4000 g/min con alimentazione tramite benzina. Con etanolo, invece, la potenza passa a 118 CV a 5750 g/min e 158 Nm a 4750 g/min. In entrambi casi troviamo un cambio manuale a 5 rapporti.

Un gradino sopra la 208 Essencial resterà la versione Like al prezzo di 72.990 R$ (11.399 euro), la Active con cambio automatico a 6 rapporti a 82.990 R$ (12.960 euro), la Allure a 88.990 R$ (13.897 euro) e la top di gamma Griffe a 96.990 R$ (15.147 euro).

A confronto, in Italia la Peugeot 208 viene proposta in sei allestimenti chiamati Like, Active, Active Pack, Allure, Allure Pack, GT e GT Pack con prezzi a partire da 16.350 euro (chiavi in mano) fino ad arrivare a 24.650 euro (chiavi in mano). Disponibile anche la versione 100% elettrica, la Peugeot e-208, con prezzi a partire da 33.850 euro per la versione Active.