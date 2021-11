Stellantis: nel 2025 la nuova sede in Germania

Il gruppo Stellantis nei mesi scorsi ha comunicato di voler cambiare sede in Germania. Questo a causa dell’accorpamento di PSA e Fiat Chrysler che quindi rinunciano alle rispettive sedi in favore della nuova che sorgerà nella città di Russelsheim, storico quartier generale del marchio Opel. Il gruppo automobilistico guidato da Carlos Tavares nelle scorse ore ha lasciato trapelare che vuole completare la sua nuova sede tedesca a Rüsselsheim entro e non oltre il 2025.

La costruzione della nuova sede di Stellantis in Germania è stata affidata al noto studio di architettura internazionale Patriarche. Nella sede centrale di Opel, su un’area significativamente ridotta nelle immediate vicinanze dello stabilimento, verranno costruiti uffici e luoghi di lavoro per l’amministrazione, la ricerca e sviluppo e le vendite con investimenti a tre cifre milioni. Insomma per la sua nuova sede l’azienda di Carlos Tavares non sembra badare a spese.

Stellantis: entro il 2025 a Rüsselsheim sarà pronta la nuova sede tedesca

Il progetto per la nuova sede di Stellantis si basa sulla storia del quartier generale di Opel e riprende il complesso edilizio K-40, che sarà mantenuto nei rudimenti, ma sostituito da edifici moderni. Sono previsti spazi verdi all’aperto e molta luce diurna all’interno degli edifici per i dipendenti. Nella parte sud dell’area è previsto un parco, che sarà aperto anche al pubblico.

L’azienda automobilistica e la città parleranno dell’ulteriore sviluppo dello spazio nel corso dei prossimi mesi. Vedremo dunque quali altre novità trapeleranno nelle prossime settimane a proposito della nuova sede tedesca del gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA.

