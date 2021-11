Nuova Fiat Punto: la domanda che tutti si fanno

All’inizio del prossimo anno Stellantis comunicherà il piano industriale relativo ai suoi vari marchi. In tanti si chiedono quali auto arriveranno soprattutto per le case automobilistiche italiane come Fiat, Alfa Romeo e Lancia. A proposito di Fiat in tanti si domandano se ci sarà una nuova Fiat Punto nella gamma della casa automobilistica di Torino. Lo scorso anno il capo globale del marchio Fiat Oliver Francois ha detto che la casa di Torino tornerà nel segmento B con due modelli.

Uno di essi sarà il B-SUV che Fiat produrrà dal 2023 in Polonia presso lo stabilimento di Tychy. Per quanto riguarda l’altro modello, al momento c’è un po’ di confusione. Qualcuno ipotizza che si tratterà della nuova Fiat Panda che come precedentemente annunciato si sposterà di segmento. Altri invece pensano che arriverà una nuova Fiat Punto che prenderà ispirazione dalla recente Peugeot 208 in termini di tecnologia, motori e piattaforme. Questi secondo ritengono che in realtà la nuova Fiat Panda sarà proprio il B-SUV che sarà prodotto in Polonia e non un modello complementare ad esso.

Una nuova Punto potrebbe venire sviluppata insieme alla nuova Citroen C3. Al momento però non è chiara quale sarà la strategia della casa italiana per i prossimi anni. La certezza la avremo nei prossimi mesi quando finalmente sarà svelato il piano industriale di Stellantis.

Il ritorno del mitico modello comunque piacerebbe a molti e in Europa sicuramente avrebbe ancora molto mercato. Non farla sarebbe un peccato visto che i costi di sviluppo saranno bassi grazie agli aiuti provenienti dalla Francia. Vedremo dunque che tipo di novità arriveranno in proposito da Stellantis su questo atteso modello. Per il resto ricordiamo che si parla di almeno due nuovi SUV e di qualche altra sorpresa.

