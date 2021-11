Nuova Peugeot 308 premiata al German Car of the Year 2022

La giuria del premio German Car of the Year (GCOTY) ha proclamato la nuova Peugeot 308 vincitrice nella categoria Compact (vetture con un prezzo di vendita delle versioni di ingresso gamma inferiore a 25.000 euro Iva inclusa), avendo la meglio su 11 concorrenti di nove diverse case automobilistiche.

La giuria si è dimostrata sensibile alla strategia Power of Choice coniata da Peugeot. In questo modo, i clienti hanno libertà di scegliere tra motori a benzina, diesel e due ibride plug-in. Altri temi che hanno portato all’attribuzione del premio sono stati l’elevato livello tecnologico presente a bordo della nuova 308, tra cui il Peugeot i-Cockpit digitale personalizzabile e il design audace che porta al debutto il nuovo logo del marchio del Leone.

Nuova Peugeot 308, premio German Car of the Year 2022

Nuova Peugeot 308: la giuria del premio German Car of the Year 2022 hanno elogiato la compatta francese

In Italia, la nuova Peugeot 308 cinque porte parte da 23.750 euro con motore turbo benzina PureTech da 110 CV e in allestimento Active Pack. Al GCOTY 2022 sono state premiate cinque categorie: Compact (<25.000 euro di prezzo di listino), Premium (>25.000 euro), Luxury (>50.000 euro), New Energies e Performance.

I criteri per l’assegnazione del premio sono stati la rilevanza dei modelli per il mercato e il loro grado di innovazione. Una delle vincitrici riceverà il premio GCOTY per tutte le categorie e sarà annunciato il prossimo 25 novembre.

Questo premio è uno dei più ambiti dell’industria automobilistica e non è affiliato a nessuna casa editrice, casa automobilistica o salone, ma viene assegnato da una giuria internazionale di 20 giornalisti della stampa specializzata, la maggior parte dei quali ha sede in Germania o in un paese di lingua tedesca.

Haico van der Luyt, direttore di Peugeot Germania, ha detto: “Questo è il primo riconoscimento ricevuto dalla nuova Peugeot 308. Siamo molto orgogliosi che questa nuova generazione abbia vinto nella categoria delle compatte in Germania. Un grande ringraziamento alla giuria tedesca del COTY e a tutta l’equipe Peugeot. Questo successo dimostra che siamo sulla buona strada con la nostra strategia del ‘Power of Choice’ e che stiamo espandendo la nostra mobilità elettrica. Con la nuova Peugeot 308, abbiamo già elettrificato il 70% della nostra gamma”.

La nuova generazione della Peugeot 308 è la prima auto di serie del brand a sfoggiare il nuovo logo, simbolo della nuova identità della casa del Leone. I gruppi ottici Full LED esprimono la firma visiva del marchio, verticale nella parte anteriore e con i tre artigli in quella posteriore.

A bordo troviamo una serie di sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) di ultima generazione, fra cui la nuova telecamera per la retromarcia, il sistema di allerta rischio collisione, il monitoraggio dell’angolo cieco a lunga portata (75 metri), la frenata automatica di emergenza e l’avviso attivo di superamento involontario della linea di carreggiata o della corsia di emergenza con correzione della traiettoria.