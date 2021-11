Fiat Cronos e Peugeot 208 sugli scudi in Argentina

Settembre era già stato un mese di contrazione delle vendite di nuovi veicoli in Argentina, ma ottobre è stato anche peggio. Secondo Acara, l’ente che rappresenta i concessionari nel Paese, a ottobre sono state vendute solo 25.341 unità, il 14,1% in meno rispetto al mese precedente e il 28,5% in meno rispetto al totale registrato un anno fa. In questo contesto segnaliamo gli ottimi risultati di Fiat Cronos e Peugeot 208.

Nell’anno, ancora positivo al 15,2%, si sono registrate 312.583 unità. Se a inizio anno gli specialisti del mercato locale puntavano a un totale prossimo alle 450 mila unità entro dicembre, le previsioni attuali parlano di un massimo di 380 mila. Con 5.281 unità, Toyota ha raggiunto il decimo vantaggio negli ultimi 11 mesi. E la Fiat, con 3.869 unità, ha preceduto Volkswagen (3.225) per la quarta volta consecutiva. Settima, Chevrolet (1.355) è stata ancora una volta quella che ha arretrato di più (-65%).

Favorita dagli argentini per la 13a volta negli ultimi 14 mesi, Fiat Cronos si è assicurata uno dei suoi più piccoli vantaggi su Toyota Hilux (2.265), n.1 a dicembre. Con un incremento di poco superiore al 25%, la Peugeot 208 (1464) si è assicurata la sua presenza sul podio. Rafforzando la presenza dei pickup lì, VW Amarok (1.284) e Ford Ranger (1.129) si sono assicurati tre pickup nella top 5.

Dunque un altro ottimo risultato in Argentina per Fiat Cronos e Peugeot 208 che dunque ancora una volta si confermano essere due delle auto preferite dai clienti argentini. Il gruppo Stellantis ovviamente è soddisfatta di come stanno andando le cose nel paese e spera di incrementare ancora le vendite in futuro con i nuovi modelli in rampa di lancio. Tra tutti il SUV compatto Fiat Pulse che anche in Argentina così come in Brasile dovrebbe regalare enormi soddisfazioni alla principale casa automobilistica italiana.

