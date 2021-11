Fiat Panda, anche ad ottobre davanti a tutti in Italia

Sebbene le immatricolazioni abbiano già registrato un concreto rallentamento durante l’ottobre 2021 italiano, la Fiat Panda continua a primeggiare risultando ancora la vettura più venduta in tutta Italia durante il mese appena conclusosi. Se il calo dell’intero mercato italiano produce uno sgravio del 35,7% rispetto al medesimo mese del 2020, quasi lo stesso si può dire nel caso della Fiat Panda.

L’apprezzatissima city-car del costruttore torinese ha di certo convinto ancora una volta gli acquirenti italiani, ma fa registrare un calo pari al 26% rispetto al mese di ottobre del 2020. Nello specifico, la Fiat Panda ha immatricolato 11.130 unità durante tutto il mese di ottobre 2021, contro le 15.094 vetture immatricolate ad ottobre 2020: un distacco quantificabile in circa 4mila vetture in meno vendute. Guardando i dati più da vicino, la differenza si riscontra nelle versioni a benzina che ad ottobre 2021 hanno segnato 892 immatricolazioni contro le oltre 4.700 vendute ad ottobre 2020.

La leadership della Fiat Panda sul mercato italiano rimane comunque

Sebbene il crollo nelle immatricolazioni sia piuttosto marcato, se paragonato proprio allo stesso periodo dello scorso anno, la Fiat Panda mantiene comunque la testa del mercato italiano anche ad ottobre. Il dominio peraltro appare decisamente netto nei confronti della seconda vettura più venduta ad ottobre 2021 in Italia: si tratta della Fiat 500 che immatricola “solo” 3.310 vetture.

La Fiat Panda rimane al vertice delle vendite in Italia anche per quanto riguarda il parziale annuo che produce 96.801 vetture immatricolate con buoni dati di crescita rispetto allo stesso parziale del 2020 (+7%). Anche il parziale annuo incorona al secondo posto la Fiat 500 che immatricola invece 39.259 unità (che quasi raddoppia il dato del medesimo parziale del 2020).

La terza piazza delle vetture più vendute ad ottobre spetta comunque ad un’altra intramontabile del Gruppo Stellantis. La Lancia Ypsilon infatti ha immatricolato 3.015 unità, rimanendo ancorata al terzo posto anche nel parziale annuo con 38.316 unità immatricolate. La Top Ten di ottobre in Italia registra ottimi riscontri anche per Stellantis visto che troviamo ben sette modelli di marchi del Gruppo nato dalla fusione tra FCA e PSA. Nello specifico, Stellantis ha immatricolato ad ottobre 2021 35.790 vetture approntando un calo del 41,68% rispetto alle 61.371 immatricolazioni dell’ottobre 2020 crescendo però dell’11,39% nel parziale annuo rispetto allo stesso periodo del 2020 (483.032 unità contro le 433.627 di gennaio-ottobre 2020).