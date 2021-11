Fiat 500 Elettrica a 159 euro al mese con due anni di ricariche

Fino all’8 novembre, su un numero limitato di vettura disponibili in pronta consegna, è disponibile in promozione la nuova Fiat 500 Elettrica in allestimento Action al prezzo di 159 euro al mese.

In particolare, la nuova 500 Elettrica Action è disponibile a un prezzo promozionale di 22.700 euro anziché 26.500 euro (con IPT e contributo PFU esclusi) grazie al finanziamento Contributo Prezzo di FCA Bank. Inoltre, la promo prevede anche 1000 euro per due anni di ricariche pubbliche disponibili gratuitamente.

Fiat 500 Elettrica: scopriamo tutti i dettagli sul finanziamento FCA Bank

Il finanziamento FCA Bank prevede un anticipo di 8860 euro, una durata contrattuale pari a 37 mesi, 159 euro al mese per 36 mesi (incluse spese incasso SEPA di 3,50 euro per ogni rata) e rata finale residua di 12.800,24 euro (valore garantito futuro).

L’importo totale del credito è di 15.406,55 euro che include spese istruttoria di 325 euro, bolli di 16 euro, servizio marcatura di 200 euro, Polizza Pneumatici di 25,55 euro e due anni di ricarica pubblica con Free2Move.

Le spese per l’invio del rendiconto periodico cartaceo è di 3 euro all’anno, gli interessi di 2979,29 euro mentre l’importo totale dovuto è di 18.523,84 euro. Il TAN è fisso al 6,85% mentre il TAEG all’8,99%. Da precisare che il Contributo Prezzo prevede una percorrenza massima di 45.000 km. In caso di superamento bisognerà pagare 0,05 € per ogni chilometro in più percorso.

La nuova Fiat 500 Elettrica Action viene fornita con un motore elettrico che propone 95 CV di potenza e 220 Nm di coppia massima, abbinato alla trazione anteriore. La batteria da 28 kWh assicura un’autonomia massima di 190 km con una singola ricarica. In base a quanto affermato dalla casa automobilistica torinese, la city car a zero emissioni impiega 9,5 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h e raggiunge una velocità massima di 135 km/h.

Tutte le caratteristiche offerte dall’allestimento base Action

L’allestimento Action propone di serie climatizzatore manuale, porta USB sul vano portaoggetti, selettore modalità di guida, servosterzo, impianto audio con quattro altoparlanti, cinture di sicurezza con avviso acustico, alzacristalli elettrici anteriori, cerchi da lumino da 15”, correttore assetto fari, fendinebbia, kit multiuso per riparazione degli pneumatici, monitoraggio della pressione degli pneumatici, fari con attivazione automatica, proiettori posteriori con luci a LED, DRL a LED, tergilunotto, specchietti retrovisori esterni con regolazione elettrica e calotte in tinta con la carrozzeria, ricarica rapida da 50 kW, indicatore temperatura esterna e presa da 12V sulla plancia.

Presenti inoltre console centrale con vano portaoggetti, quadro strumenti con display TFT a colori da 7 pollici, volante nero a due razze con comandi, sedile guidatore regolabile in altezza a quattro vie manualmente, ABS, vari airbag, Attention Alert, chiusura centralizzata, sistema Keyless Go, cintura di sicurezza con pretensionatori, poggiatesta anteriori e posteriori regolabili in altezza, cavo di ricarica Mode 2, modalità di guida a un pedale, freno di stazionamento elettrico, frenata automatica di emergenza con riconoscimento di pedoni e ciclisti, controllo elettronico della stabilità e della trazione, sistema di assistenza alla partenza in salita, sistema di assistenza alla fermata, Lane Keeping Assiste e Lane Departure Warning.