Fiat 500 Elettrica: da gennaio aumenta la produzione

La produzione della Fiat 500 Elettrica aumenterà da gennaio 2022. La conferma è arrivata oggi da parte di Stellantis che ha anticipato ai sindacati i piani di produzione per lo stabilimento di Mirafiori per i prossimi mesi. Il sito torinese, che già dalle prossime settimane assorbirà parte delle attività produttive dello stabilimento di Grugliasco (che chiuderà nel 2024), registrerà un notevole incremento della produzione di 500 Elettrica.

Stellantis prevede, infatti, di avviare un secondo turno di lavoro sulla linea d’assemblaggio della Fiat 500 Elettrica. Il nuovo turno, quindi, potrebbe garantire un notevole incremento del numero di unità prodotte ogni giorni della city car elettrica di casa Fiat che, quindi, dovrebbe avvicinarsi (o addirittura superare) nel 2022 il target di 70 mila unità prodotte all’anno fissato da FCA lo scorso anno.

Ricordiamo che i rumors sull’incremento della produzione della 500 Elettrica risalivano allo scorso luglio. Stellantis, infatti, aveva già anticipato ai fornitori della city car di voler avviare un progressivo incremento della produzione. Il gruppo aveva ipotizzato due scenari con un possibile raddoppio della produzione rispetto ai volumi del 2021 nel corso del prossimo futuro. L’annuncio di oggi segue le indiscrezioni dello scorso mese di luglio confermano ancora una volta il successo della 500 a zero emissioni.

Fiat 500 Elettrica: ottime vendite in Europa

L’incremento della produzione della Fiat 500 Elettrica è strettamente legato alle ottime performance che la city car sta registrando in Europa. La vettura prodotta nello stabilimento di Mirafiori, infatti, è stabilmente nella Top 10 delle elettriche più vendute in Europa, come confermano anche i dati del mese di settembre terminato da poco.

Da notare che la 500 guida da tempo anche il mercato italiano delle auto a zero emissioni. I riscontri ottenuti da Fiat nel corso di questi mesi sono positivi. La vettura sta registrando un grande successo in diversi mercati europei e il nuovo turno di lavoro a Mirafiori ne è una conferma.

La 500 a zero emissioni arriverà in nuovi mercati?

La city car prodotta a Mirafiori è attualmente presente in tutti i mercati europei dove sta registrando risultati più che soddisfacenti. Dalla scorsa estate, inoltre, Fiat ha avviato le vendite della 500 a zero emissioni anche in Brasile e Israele confermando la volontà di estendere la commercializzazione della sua city car.

La diffusione internazionale della 500 Elettrica potrebbe non concludersi qui. L’incremento della produzione in programma da gennaio potrebbe essere una conferma in merito ai rumors sulla possibile espansione dei mercati di commercializzazione della city car. La 500 potrebbe arrivare anche in Nord America, in particolare in alcuni mercati americani, e in diversi mercati asiatici.

Ulteriori conferme in merito alla commercializzazione internazionale della city car elettrica potrebbero arrivare già nel corso delle prossime settimane, in parallelo all’avvio del nuovo turno di lavoro a Mirafiori. Continuate a seguirci per tutte le novità.