Fiat Pulse sarà usato come base per altri due SUV

La piattaforma modulare MLA di Fiat, che ha debuttato sul nuovo SUV compatto Fiat Pulse, sarà la base del nuovo modello di segmento C (medio) nel 2022. Le dimensioni saranno altre con modifiche tra cui larghezza, passo, sbalzi anteriore e posteriore, lunghezza, altezza, riposizionamento dei sedili anteriori e posteriori, oltre al bagagliaio. La vettura sarà prodotta sempre in Brasile.

Fiat altri due SUV nei prossimi anni saranno basati sulla stessa piattaforma di Fiat Pulse

Questo non sarà l’unico altro modello ad usare questa piattaforma. Infatti è stato confermato nelle scorse settimane che per Fiat ci sarà ancora un terzo prodotto, con sette posti. Questo modello dunque dovrebbe completare la gamma dei SUV della principale casa automobilistica italiana in Brasile. Il suo arrivo dovrebbe avvenire nel 2024.

Dunque Fiat Pulse sarà il primo di questa nuova famiglia di SUV che dovrebbe garantire alla casa italiana di primeggiare nel mercato auto brasiliano e più in generale di tutta l’America Latina nei prossimi anni. Del resto anche in Brasile come in altre zone del mondo i SUV piano piano stanno diventando il modello preferito da chi cerca una nuova auto.

Con queste novità importanti il gruppo Stellantis conferma che il marchio Fiat avrà un ruolo di primo piano in America Latina, un mercato in cui il gruppo automobilistico guidato da Carlos Tavares ha intenzione di crescere ancora rispetto alla situazione attuale che comunque vede risultati molto lusinghieri, in particolar modo per i marchi Fiat e Jeep. Vedremo dunque nei prossimi anni quali altre novità arriveranno in questa area del mondo per Stellantis e i suoi marchi a cominciare proprio da Fiat che promette di essere una delle protagoniste del settore.

Ti potrebbe interessare: Nuova Fiat 500 Red a 199 euro al mese con finanziamento FCA Bank