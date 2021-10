Italian F.4 Championship powered by Abarth: a Monza si terrà il gran finale

L’Italian F.4 Championship powered by Abarth certified by FIA arriva nel Tempio della Velocità per l’atto conclusivo della stagione 2021. L’ultimo round dell’ottava stagione della serie tricolore, promossa da ACI Sport, vedrà in pista 35 monoposto Tatuus F.4 T014 con il motore T-Jet da 160 CV di Abarth, strettamente derivato da quello montato sulle 595 e 695 stradali.

La stagione 2021 si chiude, così, con una media di 32 vetture in pista per ogni appuntamento e portano la siere italiana ad essere il punto di riferimento nel panorama motoristico internazionale con un pacchetto tecnico completamente made in Italy ed esportato in tutto il mondo.

A Monza, Oliver Bearman di Van Amersfoort Racing si presenterà già da campione dopo il penultimo appuntamento, con alle spalle Tim Tramnitz di US Racing e Leonardo Fornaroli di Iron Lynx che si giocheranno il podio assoluto dell’ottava stagione dell’Italian F.4 Championship Powered by Abarth.

Giochi ancora aperti, invece, per la classifica rookie, dove Nikita Bedrin di Van Amersfoort Racing è al comando con 14 punti di vantaggio su Conrad Laursen di Prema Powerteam e con 25 lunghezze su Lorenzo Patrese di AKM Motorsport.

La lotta tra gli esordienti sarà quindi più aperta che mai con diversi piloti che, nonostante siano matematicamente fuori dalla lotta per il titolo, potranno conquistare punti importanti in una classifica molto corta. Francesco Braschi di Jenzer Motorsport, Leonardo Bizzotto di BVM Racing e Maya Weug di Iron Lynx Ferrari Driver Academy si giocheranno al quarto posto in classifica dopo una stagione entusiasmante.

Sul circuito di Monza saranno diverse le new entry che potranno approfittare anche della giornata di test in programma sul tracciato brianzolo. Con Prema Powerteam tornerà il francese Maceo Capietto mentre con Cram Motorsport faranno il loro esordio Marcos Flack e il campione rookie 2021 del Campionato Italiano Sport Prototipi Rocco Mazzola. Esordio a Monza anche per l’olandese Robert De Haan di Van Amersfoort Racing con Oliver Grey di BVM Racing che tornerà in pista dopo la sua prima gara al Mugello.

L’ultimo appuntamento dell’Italian F.4 Championship powered by Abarth ha previsto quattro ore di test collettivi effettuati ieri mentre stamattina alle 9:10 si è effettuata la prima sessione di prove libere. La seconda si terrà alle 12:50 mentre le qualifiche alle 17:00.

Domani, sabato 30 ottobre, alle 11:30 e alle 17:20 sono in programma due gare mentre l’ultimo semaforo verde della stagione si accenderà domenica 31 alle 10:05. Tutte le gare potranno essere seguite su YouTube e sulle pagine social della serie tricolore.