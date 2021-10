Jeep B-SUV sarà il primo modello ex FCA su piattaforma PSA

Nelle scorse ore il direttore finanziario del gruppo Stellantis, Richard Palmer, ha confermato che il primo modello degli ex marchi di Fiat Chrysler Automobiles a beneficiare della piattaforma CMP dell’ex gruppo PSA sarà Jeep B-SUV. Il futuro entry level della gamma della casa americana di Stellantis sarà prodotto in Polonia presso lo stabilimento di Tychy tra la fine del 2022 e gli inizi del 2023.

Si tratta dunque di una conferma importante ad una notizia di cui si parlava già da tempo con una certa insistenza anche se al momento si trattavano di semplici supposizioni che invece adesso hanno finalmente trovato l’ufficialità nelle parole dell’importante dirigente del gruppo Stellantis. Molto probabilmente questo modello entrerà in produzione nel mese di novembre del prossimo anno.

Jeep B-SUV poi nel 2023 sarà seguito da un altro modello che sarà prodotto sempre a Tychy e sempre sulla stessa piattaforma. Ci riferiamo al futuro B-SUV di Fiat che prenderà il posto di Fiat 500X nella gamma della principale casa italiana nei prossimi anni.

Palmer non ha parlato solo di Jeep B-SUV ma ha anche detto altre cose molto interessanti. Innanzi tutto è stato confermato che il nuovo piano industriale di Stellantis sarà rivelato agli inizi del 2022 e quindi a quel punto conosceremo ufficialmente tutte le novità che riguarderanno i marchi del gruppo a cominciare da Fiat, Alfa Romeo, Jeep e Lancia. La data di questo importante incontro verrà ufficializzata entro la fine del 2021. Palmer ha anche detto che lo sviluppo della tecnologia della guida autonoma è una priorità per il gruppo Stellantis.

Infine il dirigente di Stellantis ha salutato l’ingresso di Daimler in ACC e ha detto che sono già partiti i finanziamenti per le future gigafactory annunciate nei mesi scorsi. Vedremo dunque nei prossimi giorni quali altre novità emergeranno a proposito del futuro Jeep B-SUV.

