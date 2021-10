Ferrari da record in borsa: oltre 208 euro per azione

Ferrari ha segnato ieri un vero e proprio record per ciò che riguarda il panorama borsistico. Da quando infatti il Costruttore del Cavallino Rampante è stato quotato in Borsa si tratta del valore più alto messo in pratica. Il massimo storico è stato infatti raggiunto grazie ad un complessivo di 208,3 euro per ogni azione.

Su Il Sole 24 Ore si può leggere come sono andate le cose: “il titolo ha segnato forti strappi al rialzo, per poi chiudere in progresso dello 0,4%. Ma soprattutto dopo diverse sedute in cui le azioni di Maranello sono state al centro di forti acquisti. Da inizio mese Ferrari segna infatti un guadagno del 12% circa. Martedì 2 novembre sono attesi i conti del terzo trimestre che anche per la Rossa dovrebbero essere impattati dal calo della produzione globale dovuto alla scarsità di chip e problemi della supply chain. Ma a spingere il titolo contribuiscono le voci della costruzione di un possibile polo del lusso proprio intorno alla Rossa”.

Nel febbraio dello scorso anno Ferrari aveva segnato un importante ribasso

Si può dire che Ferrari si lascia alle spalle l’importante ribasso, fino a quota 120 euro, impostato nel febbraio del 2020. La crescita del titolo Ferrari si è vista all’indomani delle contingenze legate alla pandemia da COVID-19. I valori decrescenti non hanno prodotto dati particolarmente preoccupanti con medie parecchio interessanti durante l’estate scorsa.

Bloomberg ha analizzato la questione, ammettendo che Ferrari si attesterà su un prezzo obiettivo medio di 184 euro che dovrebbe quindi rimanere al di sotto del livello raggiunto ieri. Il titolo rimane perciò in piena salute. In casa Ferrari si agisce da sempre su comparti differenti, ovvero quello strettamente legato alle competizioni e quello produttivo.

Anche durante i mesi più difficili della Pandemia, gli ordini in Ferrari non sono venuti meno. Di conseguenza si può ragionevolmente credere che gli scarsi risultati in Formula 1 di questi ultimi tempi non abbiano intaccato i riscontri economici del Cavallino Rampante. Nel frattempo Ferrari sta sempre più lavorando nella direzione del lusso con azioni che si intensificheranno nei prossimi tempi con un occhio di riguardo sempre più fisso anche sulla moda.