Ferrari 250 GT Cabriolet: questo esemplare vale 7 milioni di euro

Nel corso di un’asta che si terrà a Le Castellet (Francia), RM Sotheby’s proporrà una bellissima Ferrari 250 GT Cabriolet Serie I del 1958 con carrozzeria Pininfarina che, stando a quanto rivelato, potrebbe essere venduta a un prezzo compreso fra 5,5 e 7 milioni di euro.

Parliamo più nello specifico del 23º dei soli 40 esemplari prodotti dalla casa automobilistica di Maranello. Inoltre, è una delle poche 250 GT Cabriolet ad avere motore, cambio e assale posteriore con i numeri corrispondenti.

Ferrari 250 GT Cabriolet motore

Ferrari 250 GT Cabriolet: una delle sole 40 unità costruite è in cerca di una nuova casa

La famosa piattaforma del modello 250 è stata la base di notevoli modelli stradali realizzati dal 1952 in poi, ciascuno caratterizzato dal motore V12 da 3 litri progettato da Gioacchino Colombo. Nel caso della Ferrari 250 GT Cabriolet Serie I, è stata lanciata per permettere allo storico marchio modenese di conquistare il segmento delle auto open top e di raccogliere denaro per sostenere la Scuderia Ferrari.

Come anticipato poco fa, sono state prodotte solo 40 unità di questa vettura e l’esemplare atteso all’asta dispone del telaio n°0849 GT. La costruzione del suo asse posteriore fu completata nel gennaio del 1958 mentre il telaio è stato inviato nello stesso mese alla carrozzeria Pininfarina di Torino. Motore e cambio, invece, sono stati ultimati nell’aprile dello stesso anno.

La cabriolet completa ha lasciato lo stabilimento di Maranello nel maggio del 1958 con bianco all’esterno e interni in pelle turchese connolly. È stata venduta al suo primo proprietario per un prezzo di acquisto dichiarato di 5,7 milioni di lire.

Nel settembre del 1960, la 250 GT Cabriolet Serie I ha trovato il suo secondo proprietario a Milano mentre i successivi terzo e quarto si trovavano in Francia. Secondo quanto riportato, nel 1971 il motore originale subì un guasto e di conseguenza fu sostituito con un propulsore preso da una 250 GT Tour de France con il numero 0973 GT.

Dopo aver trovato un nuovo proprietario francese, l’auto è stata riverniciata in rosso e rifinita con interni neri. Durante gli anni ‘80 e ‘90, l’auto passò nelle mani dei diversi proprietari in Francia e Belgio mentre nel 1995 è stata vista in vendita negli Stati Uniti.

Nel settembre del 2007, la Ferrari è stata aggiunta a una ricca collezione di auto, ma con sotto il cofano un motore appartenente al telaio n°0949 GT. Arrivando al 2017, la Ferrari 250 GT Cabriolet è stata sottoposta a un completo restauro presso un carrozziere di Parigi.

Per fortuna, la vettura è stata equipaggiata con il suo powertrain originale. In aggiunta, la carrozzeria è stata riverniciata di nero e con interni nell’originale turchese. Al termine del restauro, è arrivata la certificazione Ferrari Classiche dopo un’ispezione approfondita.