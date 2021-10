Brembo Sensify: nel 2024 arriverà un rivoluzionario impianto frenante

Brembo ha annunciato nelle scorse ore un nuovo impianto frenante rivoluzionario che sarà particolarmente interessante e una vera novità per il settore come quando avvenne l’introduzione dell’ABS. Dovrebbe arrivare nel corso del 2024.

Con il nome di Brembo Sensify, si tratta di un impianto frenante con intelligenza artificiale, abbinato alle componenti freno sviluppate dalla società italiana. Questa interessante fusione tra software e intelligenza artificiale con il collaudato hardware di frenata dell’azienda sembra avere un grosso potenziale, almeno sulla carta, considerando che dischi, pinze e pastiglie dei freni devono ancora ricevere un importante aggiornamento nel 21° secolo.

Brembo Sensify, le principali caratteristiche

Il sistema frenante dell’auto si è evoluto molto negli ultimi decenni ed è arrivato oggi a far parte del pacchetto ADAS+ come una delle componenti più importanti per l’assistenza alla guida.

Purtroppo, i dettagli al momento sono piuttosto scarsi, ma Brembo afferma che la combinazione di componenti e hardware con intelligenza artificiale, algoritmi predittivi e gestione dei dati si traduce in un sistema di frenata di gran lunga superiore che riesce effettivamente ad adattarsi allo stile di guida di ogni persona al volante di un’auto.

Secondo Brembo, questo si traduce in una guida più precisa della vettura e prestazioni e sicurezza maggiori, nonché un ecosistema digitale per le componenti di frenata in grado di ricevere aggiornamenti software via OTA man mano che vengono sviluppati.

All’interno di una dichiarazione ufficiale, Daniele Schillaci – amministratore delegato di Brembo – ha dichiarato: “Con SENSIFY, Brembo estende i confini di ciò che è possibile fare con un impianto frenante, fornendo ai guidatori opportunità completamente nuove per migliorare l’esperienza su strada e personalizzare la risposta dei freni al loro stile di guida. SENSIFY offre agli automobilisti la tranquillità che stanno cercando. SENSIFY abbraccia pienamente la nostra vision – Turning Energy into Inspiration – ed è un altro significativo passo in avanti nel fornire soluzioni all’avanguardia, innovative, intelligenti e sostenibili all’industria automobilistica”.

La società afferma che possiamo aspettarci di vedere la prima generazione del nuovo sistema Brembo Sensify installato su un certo numero di auto a partire dal 2024. La nuova tecnologia verrà utilizzata su tutti i tipi di veicoli, dalle utilitarie urbane alle auto ad alte prestazioni, indipendentemente dal fatto che siano elettriche, ibride o solo con motore a combustione interna.

Inoltre, grazie a questa nuova tecnologia, Brembo afferma che il pedale del freno diventa soltanto un oggetto decorativo in auto in quanto non sarà nemmeno necessario averlo. Grazie a un sistema di controllo essenzialmente elettronico, in pratica, Brembo Sensify può essere considerato un freno fly-by-wire che può agire da solo o sotto il controllo della persona. Sfruttando un’applicazione, il proprietario della vettura potrà regolare la forza frenante, la sensibilità al pedale e il feeling.

Infine, Sensify è in grado di regolare il suo funzionamento per ridurre le emissioni di CO2 per una frenata più efficiente, riducendo l’usura di pastiglie e dischi.