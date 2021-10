Nuova Citroën e-C4: massima silenziosità e tanto comfort a bordo

A bordo della nuova Citroën e-C4 a zero emissioni, il viaggio diventa un’esperienza indimenticabile, vissuta all’insegna di un comfort ai massimi livelli per tutti i passeggeri presenti a bordo.

Da sempre la casa automobilistica francese punta alla massima attenzione al tema del comfort, elemento basilare nella progettazione dei suoi vincoli per offrire un’esperienza inedita e orientata al benessere.

Nuova Citroën e-C4 con sospensioni Citroën con Smorzatori Idraulici Progressivi

Nuova Citroën e-C4: la vettura completamente elettrica garantisce il massimo comfort a tutti i passeggeri

Sin dall’inizio, il marchio di Stellantis ha introdotto soluzioni tecnologiche innovative e nuove funzionalità per rendere l’abitacolo di tutti i suoi modelli confortevole, dalle sospensioni ai sedili, dall’ergonomia dei comandi all’architettura interna, fino ai materiali utilizzati. Molti di questi elementi hanno contribuito a costruire la reputazione di Citroën in materia di benessere a bordo e definire il concetto di comfort.

L’evoluzione dell’iniziale concetto di benessere si è sviluppata a tal punto da sfociare nel programma Citroën Advanced Comfort. Si tratta di una strategia ispirata dai clienti che sta alla base della progettazione dei modelli attuali per offrire un comfort globale a 360° e che oggi identifica un nuovo approccio, più moderno e funzionale in grado di abbracciare differenti elementi che riguardano la qualità della vita a bordo e che rappresenta un vero marchio di fabbrica.

La e-C4 esprime perfettamente quest’innovativo concetto di comfort, portandolo ai massimi livelli. Per iniziare, abbiamo le sospensioni Citroën con Smorzatori Idraulici Progressivi (Progressive Hydraulic Cushions) che sono pronte a conferire quel tipico ed esclusivo effetto tappeto volante capace di filtrare al meglio le sollecitazioni del fondo stradale.

La qualità dell’assorbimento delle vibrazioni raggiunge un nuovo livello grazie a 20 brevetti depositati durante lo sviluppo di queste sospensioni tecnologiche. Ai tradizionali ammortizzatori, la nuova Citroën e-C4 aggiunge due smorzatori idraulici alle due estremità: uno che lavora in estensione e l’altro per la fase di compressione. In questo modo viene migliorato l’assorbimento degli urti, garantendo fluidità di marcia ed evitando i bruschi arresti di fine corsa.

Anche i sedili Advanced Comfort contribuiscono al benessere di bordo

L’esperienza di comfort risulta poi ultimamente enfatizzata dai sedili Advanced Comfort ampi ed avvolgenti che trasmettono comfort, benessere e sostegno. Grazie a una schiuma poliuretanica ad alta densità, sia sullo strato superficiale che nella parte strutturale più interna, i sedili garantiscono il massimo comfort posturale e dinamico, garantendo un eccellente isolamento dalla strada e dalle sue imperfezioni. Per aumentare il benessere a bordo, i sedili anteriori possono essere su richiesta riscaldabili e con funzione massaggio.

L’attenzione con cui è stato sviluppato l’abitacolo coinvolge anche i passeggeri posteriori grazie al miglior spazio del segmento per le ginocchia in seconda fila (198 mm), capace di accogliere comodamente anche le persone più alte.

Spazio che si trova anche nel vano bagagli diviso in due zone per un pratico posizionamento del cavo di ricarica. Complessivamente, presenta una capacità di 380 litri che diventano 1250 litri fino al tetto nella configurazione a due posti.

La nuova e-C4 dispone di cerchi in lega Crosslight da 18” che sono stati appositamente studiati per ridurre le vibrazioni e potenziare ulteriormente il comfort di bordo. La luminosità rappresenta un ulteriore elemento che contribuisce a immergere i passeggeri in un ambiente sereno e accogliente. È presente una generosa superficie vetrata di 4,3 m² e un grande tetto panoramico in vetro apribile elettricamente. Tutte queste caratteristiche vengono ulteriormente amplificate dal motore 100% elettrico presente sotto il cofano della Citroën e-C4.