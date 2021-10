Citroën e-C4 riceverà dei miglioramenti tecnici nel 2022

La Citroën e-C4 completamente elettrica sta riscontrando un buon successo in alcuni paesi d’Europa. Ad esempio, in Germania, dove è avuto luogo gran parte del suo sviluppo tecnico, è uno dei modelli a zero emissioni più venduti della sua categoria, raggiungendo fino al 44% delle vendite degli EV nel suo segmento.

Una situazione tanto inaspettata quanto sorprendente che ha costretto i dirigenti del marchio francese ad aumentare la produzione all’inizio di quest’anno. La nuova e-C4 presenta un design accattivante, ma le sue caratteristiche sono tipiche di una compatta e non di un modello di segmento B.

Citroën e-C4: il modello riceverà una serie di miglioramenti entro la fine del prossimo anno

Per risparmiare il più possibile sui costi, è stata utilizzata la piattaforma e-CMP usata per costruire piccole auto elettriche, quindi la sua batteria da 50 kWh offre prestazioni non all’altezza, considerando anche il suo peso superiore.

A partire dal 2022, però, la casa automobilistica francese prevede di apportare una serie di miglioramenti alla Citroën e-C4 che riguarderanno principalmente la parte tecnica. Citroën riconosce che la sua autonomia massima con una singola ricarica (pari a 350 km nel ciclo WLTP) è uno dei problemi di questo modello e non è all’altezza del suo prezzo.

I tecnici del brand Stellantis stanno lavorando su una soluzione più veloce che non dovrebbe portare a un aumento del prezzo di vendita in quanto ci troveremmo nella stessa situazione.

Lo scopo è distinguersi dalla concorrenza mantenendo lo stesso prezzo, ma migliorando alcune cose: un nuovo rapporto di trasmissione, l’implementazione di pneumatici più efficienti e una nuova pompa di calore. Questi tre elementi permetteranno di aumentare l’autonomia massima fino al 7% in più così da raggiungere i 375 km.

Dato che il restyling della Citroën e-C4 sarà presentato nel 2023, questi miglioramenti dovrebbero essere introdotti verso la fine del prossimo anno. Sarà una delle novità che vedremo in occasione del Salone di Parigi.