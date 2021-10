DS Active Scan Suspension adatta le sospensioni dell’auto alle condizioni stradali

Le sospensioni idropneumatiche sviluppate da DS Automobiles sono apparse sulla prima auto prodotta in serie nel 1955. Si tratta dell’ennesimo traguardo di uno dei primati tecnologici con cui il brand francese ancora oggi mantiene la sua posizione di avanguardia tecnologica.

Le sospensioni idropneumatiche nascono grazie al genio del progettista francese Paul Magès e sono in grado di regolare l’altezza della vettura e di mantenerla costante indipendentemente dal carico. Questo vantaggio si concretizza in maniera evidente su differenti superfici stradali e che le moderne vetture di DS Automobiles reinterpretano in chiave evolutiva.

DS Active Scan Suspension su nuova DS 4

DS Active Scan Suspension: l’innovativa tecnologia è presente al momento su DS 7 Crossback, DS 9 E-Tense e DS 4

DS 7 Crossback, DS 4 e DS 9 E-Tense propongono oggi il sistema DS Active Scan Suspension. Una telecamera multifunzione rileva in continuazione le condizioni del manto stradale, adattando di conseguenza l’ammortizzamento variabile dell’auto.

La videocamera è posizionata dietro al parabrezza e abbinata a quattro captatori di assetto e tre accelerometri con cui analizza la composizione della strada e diversi parametri del veicolo quali velocità, angolo di sterzata e frenata. Le informazioni vengono trasmesse in tempo reale alla centralina, che agisce in maniera indipendente su ciascuna ruota.

DS 7 Crossback

Il risultato porta in tempo reale a una sospensione più rigida o morbida, con evidenti vantaggi per comfort, reattività e precisione di guida. Il viaggio a bordo delle vetture di DS Automobiles si traduce quindi in una nuova dimensione di benessere per tutti i passeggeri presenti a bordo, un rinnovato concetto di piacere di guida per il conducente e un innalzamento della sicurezza di bordo.

Come detto poco fa, le sospensioni DS Active Scan Suspension è presente su DS 7 Crossback, DS 4 e DS 9 E-Tense. Il primo è un SUV premium dotato di un design elegante, scattante e sensuale che rivela al primo sguardo la sua personalità originale e il contrasto perfetto delle linee. In Italia è disponibile a un prezzo di partenza di 42.600 euro.

La nuova DS 4 stupisce per le proporzioni imponenti, il fascino carismatico e le sue linee dinamiche. Tutte le tecnologie presenti a bordo sono perfettamente integrate con il design dell’abitacolo. In Italia è disponibile a un prezzo di partenza di 30.250 euro e con motori benzina PureTech da 130 e 180 CV, diesel BlueHDi da 130 CV ed E-Tense ibridDS Active Scan Suspension adatta le sospensioni della vettura alle condizioni stradalia plug-in da 225 CV.

Infine, la DS 9 E-Tense unisce dinamismo, comfort e performance con la tecnologia E-Tense plug-in hybrid e la motorizzazione termica che esalta il piacere di guida in ogni occasione. È disponibile in due versioni: DS 9 E-Tense 225 e DS 9 E-Tense 4×4 360.

DS 9 E-Tense