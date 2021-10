Assicurazione Rc auto per la vettura in box: per ora non serve

In Internet impazza questa notizia: assicurazione Rc auto per la vettura in box, ora ci vuole. Ma davvero è così? Primo: per ora, tutto come prima. La Rca per le macchine sempre chiuse in box non serve. La vettura poteva, può e potrà stare chiusa in box senza polizza assicurativa obbligatoria.

Sentiamo il Codice delle assicurazioni, articolo 122: i veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi. Prevista dall’articolo 2054 del Codice Civile e dall’articolo 91, comma 2, del Codice della Strada.

Tradotto. Se l’auto circola, deve avere la Rca. Se l’auto è in sosta su pubblica via, deve avere la Rca. Se l’auto è chiusa in box, non circola. Pertanto, non circolando, non deve avere a Rca: può anche averla, ma non è un obbligo.

Leggiamo la sentenza: “Nel prendere atto dell’orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità in base al quale a quest’ultimo riguardo rilevano non solo le strade di uso pubblico, ma anche le proprietà che ancorché di natura privata siano aperte all’utilizzazione da parte di un numero indeterminato di persone (anche) diverse dai titolari di diritti su di essa cui sia data la possibilità…”.

Assicurazione Rc auto per la vettura in box: caos online

Allora, da dove nasce il putiferio in Internet? La Cassazione (21983/2021, sezioni unite) ha detto che, se un’auto assicurata cagiona un danno, anche in area privata (per esempio, un cortile), la compagnia deve risarcire i danni alla vittima. La Cassazione non ha detto che l’auto chiusa in box deve avere la Rca.

In passato, la Corte di giustizia europea si è espressa in modo analogo. Ma non ha detto che l’auto chiusa in box deve avere la Rca.

Per il futuro, l’Unione Europea sta pensando di cambiare le regole. Dietro forti pressioni delle lobby assicuratrici. Obiettivo: imporre a chi ha un’auto di avere sempre la Rca. Anche se la vettura è chiusa in un box. Se e quando l’UE approverà questa norma, e se questa norma verrà recepita dai vari Stati, le cose cambieranno.