Guida senza assicurazione Rc auto: quali multe

In Italia, ci sono circa 3 milioni di vetture senza assicurazione Rc auto. Circa, perché si tratta di stime molto a spanne, mancando dati precisi da confrontare. Ma quali sono le multe aggiornate per chi guida senza polizza? Le prevede il Codice della Strada, all’articolo 193.

Chi circola senza la copertura dell’assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di 866 euro. Anche se l’auto è in sosta, considerata in circolazione. Più il sequestro della vettura, più il taglio di 5 punti della patente.

Comunque, chi fa la Rca nei 30 giorni successivi alla scadenza (inclusa la tolleranza di 15 giorni) paga una multa di 433 euro. L’organo accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso prelevato, trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio, individuato in via ordinaria dall’organo accertatore o, in caso di particolari condizioni, concordato con il trasgressore.

Multe per mancata Rca: a crescere

Quando l’interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta, corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi e garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro, l’organo di polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo all’avente diritto, dandone comunicazione al prefetto.

Quando nei termini previsti non è stato proposto ricorso e non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, l’ufficio o comando da cui dipende l’organo accertatore invia il verbale al prefetto.

Ma c’è un aumento per i recidivi: chi, in un periodo di due anni, ha commesso questa infrazione per almeno due volte. All’ultima infrazione consegue la multa di 1.732 euro. Più la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a due mesi.

Guida senza assicurazione Rc auto: una rovina economica

Chi causa un incidente senza Rca dovrà indennizzare il Fondo vittime, che provvede a risarcire il soggetto incolpevole, colui che è stato coinvolto nel sinistro senza responsabilità. Così, spesso, ballano milioni di euro con feriti gravi e morti: soldi che il colpevole senza Rca dovrà pagare al Fondo.

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI