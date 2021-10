Peugeot 208 Like: scopriamo l’offerta con prima rata dopo un anno

Peugeot sta proponendo un’interessante offerta promozionale dedicata alla Peugeot 208 in allestimento Like con motore benzina che prevede una durata contrattuale di 36 mesi e una percorrenza massima di 30.000 km.

In particolare, attraverso il finanziamento Easy I-Move, è possibile pagare la vettura 10.900 euro anziché 11.900 euro (prezzo di listino 16.000 euro), comprensivo di 1500 euro di incentivo statale a condizione che si acquisti un veicolo con emissioni comprese fra 61 e 135 g/km di CO2 (WLTP) e con contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 6, che sia stato immatricolato prima del 1° gennaio 2011 e intestato da almeno 12 mesi.

Peugeot 208 Like: a 129 euro al mese con il finanziamento Easy I-Move

L’importo non include IPT, kit sicurezza, contributo PFU e bollo. Easy I-Move prevede un anticipo di 3101,38 euro, prima rata di 20,37 euro (pari all’imposta sostitutiva sul contratto) e successive 10 rate da 0 euro. Le ultime 24 rate mensili sono da 129 euro più quella finale da 7347,74 euro (valore futuro garantito).

Le spese di incasso mensili sono di 3,50 euro, l’importo totale del credito di 7798,62 euro, le spese di gestione della pratica pari a 350 euro e l’importo totale dovuto di 9708,11 euro. Gli interessi sono di 1451,62 euro, il TAN è fisso al 5,99% per l’intero periodo, allo 0% per il periodo di riferimento e al 9,03% per il secondo periodo mentre il TAEG è al 12,95%.

L’offerta è valida per le vetture in stock con immatricolazione entro il 31 ottobre 2021 presso le concessionarie Peugeot aderenti all’iniziativa. La rata mensile comprende anche il servizio facoltativo Efficiency con due anni di garanzia contrattuale più un anno di estensione con limite a 30.000 km e manutenzione ordinaria programmata a 36 mesi/30.000 km al costo mensile di 30,24 euro. Da precisare che Easy I-Move prevede il pagamento della prima rata dopo un anno.

La Peugeot 208 Like oggetto della promozione nasconde sotto il cofano il motore benzina PureTech a tre cilindri in linea da 1.2 litri capace di sviluppare una potenza di 75 CV a 5750 g/min e 118 Nm di coppia massima a 2750 g/min. È affiancato da un cambio manuale a 5 marce e dalla trazione anteriore.

Peugeot sostiene che la vettura raggiunge una velocità massima di 170 km/h e impiega 13,2 secondi per passare da 0 a 100 km/h. Il consumo medio di carburante nel ciclo misto è di 4,1 litri/100 km mentre le emissioni di CO2 sono pari a 94 g/km.

Ecco cosa include di serie l’allestimento Like

Di serie, l’allestimento Like propone climatizzatore manuale, accensione automatica dei fari, fari anteriori e posteriori alogeni, cerchi in lega Lapa da 15”, servosterzo elettrico, alzacristalli elettrici anteriori, fari diurni alogeni, estrattore centrale, fascia sul portellone posteriore, griglia frontale e profilo superiore, maniglie delle portiere e calotte in nero pacco, tergilunotto, regolatore/limitatore di velocità programmabile, sedile posteriore con schienale frazionabile 2/3 – 1/3, doppia portabicchieri, volante regolabile in altezza e profondità, sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici, interni in tessuto, quadro strumenti con display monocromatico, sedile conducente con regolazione in altezza e Peugeot i-Cockpit.

Presenti inoltre sistema ISOFIX per i sedili posteriori, chiusura centralizzata con telecomando, Driver Attention Alert, Lane Keeping Assist, ABS, Active Safety Brake, poggiatesta posteriori, accensione automatica delle luci di emergenza, cinture di sicurezza con pretensionatori, rilevatore dei limiti di velocità, vari airbag, sistema di assistenza alla partenza in salita, controllo elettronico della stabilità e della trazione, presa da 12V e sistema di infotainment con display touch da 5 pollici in bianco e nero, porta USB, connettività Bluetooth, Radio DAB e impianto audio con quattro altoparlanti.