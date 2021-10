Alfa Romeo Vassago: il SUV elettrico del Biscione secondo un designer

Alfa Romeo ha intenzione di ampliare molto presto la sua gamma di SUV, che attualmente comprende soltanto lo Stelvio. Il primo modello ad arrivare sul mercato sarà il Tonale che si posizionerà al di sotto della Stelvio come un SUV entry-level.

Non sarebbe sicuramente una cattiva idea vedere anche un modello molto simile a quello ipotizzato dal designer automobilistico Hau Ho, studente dell’ArtCenter College of Design della California.

Alfa Romeo Vassago, il progetto digitale di Hao Hu

Alfa Romeo Vassago: il designer Hao Hu ci mostra come potrebbe essere il primo SUV elettrico del Biscione

Con il nome di Alfa Romeo Vassago, è stato creato come un progetto da posizionare al di sopra dello Stelvio nella gamma Sport Utility Vehicle del Biscione, oltre ad essere stato realizzato per essere un veicolo completamente elettrico.

Il Vassago presenta un corpo con dimensioni di 4860 mm di lunghezza (all’incirca le dimensioni di un BMW X6), ma con un passo leggermente più corto di 2840 mm. A rendere il SUV più grande di quanto non sia in realtà sono i lunghi sbalzi anteriore e posteriore mentre il suo carattere sportivo viene esaltato dalla linea fluida del tetto.

Nella parte anteriore dell’Alfa Romeo Vassago troviamo piccoli fari con firma luminosa a LED e una sorta di versione modernizzata dell’iconico trilobo frontale di Alfa Romeo. Hau Ho ha anche progettato il SUV con pannelli della carrozzeria inferiori di colore nero e un set di grossi cerchi con una moderna interpretazione del classico design a raggi utilizzato dallo storico marchio di Arese.

Il profilo laterale del Vassago è particolarmente suggestivo in quanto troviamo delle maniglie delle portiere a scomparsa e nessun montante B. Per quanto riguarda il posteriore, possiamo vedere un grosso spoiler che si estende dal tetto, delle luci posteriori a LED, una barra luminosa e un doppio lunotto. Il SUV dispone anche di un enorme tetto panoramico in vetro.

Il nuovo Tonale giocherà un ruolo molto importante sul mercato in quanto ha l’obiettivo di portare nuovi clienti nella casa automobilistica milanese, ma un SUV elettrico come l’Alfa Romeo Vassago avrebbe senso per permettere al Biscione di scontrarsi con artisti del calibro di BMW e il suo iX. Per ora, però, non ci sono conferme circa l’esistenza di un veicolo del genere.