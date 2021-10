Ferrari 488 Pista gareggia contro una Volkswagen Golf TDI [Video]

La Ferrari 488 Pista è una delle supercar più veloci e potenti realizzate dalla casa automobilistica modenese. Facendo una rapida ricerca su YouTube, è possibile trovare diverse drag race in cui questa vettura è stata protagonista contro altri modelli altrettanto performanti.

In questo articolo, però, vi proponiamo una gara di aerazione piuttosto strana condotta da Driven Media che la vede a confronto con una vecchia Volkswagen Golf TDI (diesel). Piuttosto che limitarsi a dare un vantaggio all’auto tedesca, la 488 Pista è partita nel momento in cui la Golf ha raggiunto i 96 km/h di velocità.

Ferrari 488 Pista specifiche

Ferrari 488 Pista: la supercar di Maranello ha affrontato una vecchia Gold Mk6 in una drag race

La supercar del cavallino rampante ha quindi dovuto iniziare la drag race da zero per vedere se poteva riuscire ad accelerare più velocemente della Volkswagen.

Parlando di specifiche tecniche, la Volkswagen Golf Mk6 viene fornita con un motore diesel TDI da 1.6 litri con potenza di 105 CV e 250 Nm di coppia massima. La potenza viene scaricata sulle ruote anteriori attraverso un cambio manuale a 5 velocità. Secondo quanto affermato dalla casa tedesca, la vettura impiega 11,2 secondi per scattare da 0 a 100 km/h.

Con il doppio dei cilindri e due turbocompressori, il motore V8 biturbo da 3.9 litri della Ferrari 488 Pista produce 720 CV e 770 Nm di coppia. Oltre ad avere il Launch Control per aiutarla ad effettuare una partenza più precisa, dispone di una trasmissione F1 a doppia frizione a 7 marce e della trazione posteriore.

Nella prima gara, sebbene la Golf TDI abbia superato la linea di partenza a 96 km/h, non è riuscita a tenere il passo della Ferrari che la batte facilmente nella corsa del quarto di miglio. La differenza di potenza fra le tue auto è talmente elevata che la Volkswagen ha bisogno di iniziare la gara molto prima per ottenere abbastanza rincorsa per iniziare la gara a una certa velocità.

Cliccando sul tasto Play dell’anteprima del video presente dopo la galleria fotografica, è possibile scoprire maggiori informazioni sulla particolare gara di accelerazione condotta da Driven Media.