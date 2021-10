Opel Combo Life Edition Plus: ecco l’offerta per la versione diesel

Fino alla fine del mese è possibile acquistare l’Opel Combo Life in versione Edition Plus e con motore diesel a soli 199 euro al mese sfruttando il finanziamento Scelta Opel. In particolare, l’offerta prevede l’acquisto del veicolo al prezzo promozionale di 19.555 euro anziché 20.555 euro sfruttando proprio il finanziamento succitato.

Sono previsti un anticipo di 3900 euro (corrispondente al primo canone mensile), 35 rate mensili da 199 euro e rata finale da 11.730,04 euro (valore futuro garantito). La promo prevede inoltre una percorrenza massima di 45.000 km, il pagamento della prima rata dopo un mese, TAN al 6,45%, TAEG all’8,02% e una durata contrattuale di 36 mesi.

Opel Combo Life Edition Plus: a 199 euro al mese con finanziamento Scelta Opel

L’importo totale del credito è di 16.005 euro con incluse le spese istruttoria pari a 350 euro, gli interessi sono di 2690,04 euro mentre l’importo totale dovuto è di 18.843,04 euro. L’imposta di bollo è pari a 16 euro, le spese di gestione dei pagamenti di 3,50 euro mentre quelle di bollo su invio comunicazione periodica pari a 2 euro.

L’offerta è valida soltanto sulle vetture in stock presso le concessionarie Opel aderenti all’iniziativa e salvo approvazione Opel Financial Services.

L’Opel Combo Life Edition Plus oggetto della promozione nasconde sotto il cofano il motore diesel BlueHDi a quattro cilindri in linea da 1.5 litri capace di sviluppare una potenza di 100 CV a 3500 g/min e 250 Nm di coppia massima a 1750 g/min. È abbinato alla trazione anteriore e a un cambio manuale a 5 marce.

La casa automobilistica tedesca afferma che la monovolume impiega 14,1 secondi per passare da 0 a 100 km/h e raggiunge una velocità massima di 171 km/h. Il consumo di diesel nel ciclo misto è pari a 4 litri ogni 100 km mentre le emissioni CO2 sono di 108 g/km.

Tutte le caratteristiche offerte di serie dall’allestimento Edition Plus

L’equipaggiamento di serie offerto dall’allestimento Edition Plus prevede climatizzatore manuale, cruise control con limitatore di velocità, sensori di parcheggio posteriori, servosterzo, autoradio, alzacristalli elettrici anteriori, cerchi in acciaio da 16”, correttore assetto fari, fare fendinebbia, monitoraggio della pressione degli pneumatici, spoiler sul portellone posteriore in tinta con la carrozzeria, specchietti retrovisori esterni ripiegabili manualmente e con regolazione elettrica e calotte in plastica nera, paraurti anteriore e posteriore in tinta con la carrozzeria, modanature laterali nere, maniglie delle portiere in tinta con la carrozzeria, quadro strumenti con display a colori da 3.5 pollici e impianto audio con sei altoparlanti.

Non mancano interni in tessuto Mistral Grey Uplevel, volante a tre razze regolabile in altezza e profondità e con comandi integrati, sedile passeggero con regolazione a quattro vie, sedile guidatore con regolazione dello schienale, cinture di sicurezza con pretensionatori, tergilunotto e lunotto termico fisso, Active Lane Departure Warning, ABS + AFU, controllo elettronico della stabilità e della trazione, sistema di assistenza alla partenza in salita, vari airbag, poggiatesta posteriori, panchetta posteriore 2/3 – 1/3 ripiegabile, porta USB, Radio DAB, sistema di infotainment con display touch da 8 pollici, connettività Bluetooth, rilevamento dei limiti di velocità, sensore anticollisione, Intelligent Speed Assist e rilevamento dei pedoni.