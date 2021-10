Nuovo Opel Grandland cambia volto grazie a Irmscher

L’Opel Grandland ha compiuto un importante passo in avanti con l’arrivo del recente restyling che ha portato un look più moderno. Questo però può essere reso ancora più sportivo e aggressivo grazie al tuner Irmscher.

Il modello più grande della gamma della casa automobilistica tedesca non solo ha adottato il nuovo stile di design che caratterizza Opel, ma ha portato un tocco più moderno ed elegante, uno stile più all’avanguardia e tanto altro ancora.

Nuovo Opel Grandland by Irmscher tre quarti posteriore

Nuovo Opel Grandland: ecco tutte le parti sviluppate da Irmscher per l’ultimo restyling del SUV

Una delle novità sicuramente più interessanti presenti sul nuovo Grandland è il frontale Vizor di nuova concezione. Il body kit sviluppato da Irmscher aggiunge un pizzico di aggressività in più al SUV con una serie di parti studiate appositamente per questo modello che vanno a modificare l’estetica generale.

L’ampia gamma di accessori raggiunge gli esterni, gli interni e il telaio. Un importante miglioramento sono le nuove molle che abbassano l’altezza da terra di ben 30 mm. Il profilo laterale del nuovo Opel Grandland viene esaltato dai nuovi cerchi in lega a cinque razze da 20” che girano come se fosse l’elica di un elicottero. Questi vengono proposti con diverse finiture, lucidi, verniciati di nero e con coprimozzo centrale verniciato in diverse colorazioni.

Il preparatore tedesco ha presentato anche una serie di parti che modificano il frontale del SUV. Un esempio è la griglia Vizor traforata con cornici nere e il logo del marchio. Anche i nuovi gruppi ottici anteriori modificano completamente il frontale, oltre a paraurti posteriore più sportivo e a terminali di scarico ovali in acciaio inossidabile lucido o nero. Per i più audaci, Irmscher propone degli adesivi decorativi per le soglie sottoporta con il suo logo.

Per quanto riguarda gli interni del nuovo Opel Grandland, la società di tuning offre un pacchetto completo di aggiornamenti sotto forma di tappetini e soglie sottoporta anteriori e posteriori in acciaio inossidabile e un rivestimento completo in pelle per entrambi i sedili anteriori e per il cruscotto. Se ciò non bastasse, il tuner tedesco può personalizzare il SUV in base alle esigenze di ogni singolo cliente.

