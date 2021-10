Due Alfa Romeo aggiunte alla flotta della polizia di Dubai

La polizia di Dubai ha appena aumentato il numero di auto di lusso nella sua flotta con due dei migliori modelli di auto Alfa Romeo. Si tratta di Giulia Quadrifoglio e Stelvio Quadrifoglio che costituiscono le ultime aggiunte. Le vetture sono dotate di motori V6 che erogano 510 CV e accelerano da 0 a 100 km/h in meno di 3,9 secondi.

La polizia di Dubai ottiene due Alfa Romeo

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio è considerata la berlina prodotta in serie più veloce al mondo, mentre la Stelvio Quadrifoglio detiene attualmente il record mondiale per il giro più veloce di un SUV sul circuito del Nürburgring. Oltre ai potenti motori, entrambi i modelli sono dotati di tetti in fibra di carbonio, che li collocano tra i veicoli più leggeri nei loro segmenti. Le vetture sono inoltre dotate di uno splitter anteriore aerodinamico attivo che ottimizza il supporto della deportanza per aumentare l’agilità di guida.

“Aggiungendo auto premium alla sua flotta di pattuglia di auto di lusso, il comando generale della polizia di Dubai mira a elevare la presenza di agenti di polizia nelle principali destinazioni turistiche e in altre località, il che rafforzerà la sua flotta esistente di veicoli di lusso, oltre a supportare i suoi obiettivi strategici nel mantenere la sicurezza e la protezione”, ha affermato il brigadiere Jamal Al Jallaf, direttore del Dipartimento generale di investigazione criminale (CID) presso la polizia di Dubai.

Il colonnello Dr Mubarak Saeed Salim Bin Nawas Al Ketbi, direttore della polizia turistica di Dubai al CID, ha aggiunto: “Le auto sono un’aggiunta unica alla flotta di lusso della polizia turistica di Dubai, portando il numero totale di auto a trentuno. Inoltre, i veicoli Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio e Stelvio Quadrifoglio saranno presenti nelle principali aree turistiche, assistendo gli agenti di polizia nella fornitura di una serie di servizi – dalla consulenza e informazione, tra gli altri servizi di polizia ai turisti e al pubblico – evidenziando ulteriormente il ruolo della Polizia di Dubai nella responsabilità sociale”.

