Ferrari 599 SA Aperta: all’asta un esclusivo esemplare con pelle Hermès

La Ferrari 599 SA Aperta è una delle supercar più esclusive realizzate dalla casa automobilistica modenese nell’ultimo decennio e un esemplare davvero unico è disponibile attualmente all’asta.

Nello stabilimento di Maranello sono stati prodotti appena 80 esemplari della 599 SA Aperta, rendendola molto più rara delle Ferrari Monza SP1 ed SP2. Si propone sul mercato come variante droptop della 599 GTO.

Ferrari 599 SA Aperta interni

Ferrari 599 SA Aperta: un bellissimo esemplare in Nero Stellato e con pelle Hermès è in cerca di una nuova casa

La vettura in questione ha percorso appena 11.100 km e attualmente si trova nel Regno Unito, sebbene abbia trascorso i suoi primi tre anni in Francia. Secondo quanto rivelato dal rivenditore, la manutenzione è stata effettuata a Cannes e a Nizza ed è stata guidata per poco più di 700 km negli ultimi sei anni di vita.

Esternamente, la Ferrari 599 SA Aperta è rivestita in una particolare colorazione chiamata Nero Stellato, abbinata agli stemmi neri del cavallino rampante sia anteriormente che posteriormente, agli scudetti della Scuderia Ferrari, a cerchi in nero opaco e a pinze freno nere.

Anche l’abitacolo è un vero spettacolo per gli occhi grazie alla pelle arancione Hermès che adorna i sedili da corsa con schienale in fibra di carbonio, il cruscotto inferiore, il tunnel della trasmissione e i pannelli delle portiere. Sempre nell’abitacolo ci sono altre zone rifinite in pelle nera, oltre a inserti verniciati in Nero Stellato sulla plancia.

Sotto il cofano anteriore è presente un motore V12 aspirato da 6 litri capace di sviluppare 670 CV di potenza a 8250 g/min e 620 Nm di coppia massima, gli stessi numeri della 599 GTO. È presente anche un impianto di scarico derivato da quello della 599XX progettata esclusivamente per l’utilizzo in pista.

Secondo i dati ufficiali forniti dalla casa automobilistica modenese, la 599 SA Aperta impiega solo 3,6 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h e raggiunge una velocità massima di 325 km/h. Al momento della pubblicazione dell’articolo, questa bellissima Ferrari 599 SA Aperta del 2011 ha raggiunto la somma di 800.000 sterline – 947.811 euro – (richiesti 850.000 sterline – 1.007.049 euro) con ancora 19 giorni al termine dell’asta online.