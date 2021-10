Alfa Romeo, Lancia e DS saluteranno i loro concessionari

Concessionari che diventeranno agenzie: questo è il modello verso cui si sta dirigendo Stellantis nell’ambito dell’annunciata ristrutturazione della propria rete commerciale in Europa. Almeno, sarà così nei suoi tre marchi premium: Alfa Romeo, Lancia o DS. Un trio che, tra l’altro, offrirà solo auto elettriche in un futuro più che prossimo.

Lo ha sottolineato Maria Grazia Davino, sales manager di Stellantis in Europa, secondo Reuters. L’obiettivo è ridurre i costi unificando le operazioni, nonché ottenere un maggiore controllo sulla distribuzione commerciale o adattarsi ai nuovi modelli di vendita (come il marketing online). A maggio Stellantis ha annunciato questa ristrutturazione dei suoi punti vendita, che porrà fine ai contratti con i concessionari dei suoi 14 marchi: entrerà in vigore nel giugno 2023.

Stiamo andando verso il modello di agenzia “, ha spiegato Grazia Davino. In altre parole, porre fine al modello attuale attraverso le concessionarie, che godono di maggiore indipendenza. Stellantis, insomma, vuole un maggiore controllo nella commercializzazione, facendo passare i punti vendita come semplici intermediari e smettendo di agire come partner contrattuali con il cliente. Significherà anche unificare, ad esempio, prezzi o offerte. In definitiva, saranno limitati alle consegne e alla manutenzione delle auto che vendono.

Per ora, secondo le parole di Grazia Davino, saranno Alfa Romeo, Lancia e DS ad adottare questo modello anche se non danno una data precisa. Quello che è stato confermato è che le concessioni europee scadranno a giugno 2023. Inoltre non è chiaro se questa strategia verrà estesa anche ad altri marchi del gruppo e se ridurrà o meno i punti vendita.

Con questa strategia, il conglomerato automobilistico punta a risparmiare sui costi, stimati dall’azienda in circa 5 miliardi di euro all’anno. Il 7% di questo risparmio corrisponderà a sinergie nella rete di vendita. Ma in più, si punta anche a superare il cambiamento della regolamentazione dell’Unione Europea nel regolamento di esenzione per categoria (BER) incentrato sull’antitrust al fine di migliorare la competitività del mercato.

