Opel: gli interni dei suoi modelli sono a prova d’inverno

Il Centro Sviluppo Opel presente a Russelsheim (Germania) ha indotto i tecnici a curare particolarmente bene gli aspetti dei propri prodotti legati alle condizioni metereologiche invernali.

Uno sviluppo che i modelli 100% elettrici Opel Corsa-e, Mokka-e e Zafira e-Life oppure gli ibridi plug-in Grandland Hybrid, Grandland Hybrid4 e nuova Astra Hybrid portano oggi ad un nuovo livello.

Opel: i tecnici si sono concentrati per proporre interni adatti al clima invernale

La presenza della batteria di trazione permette infatti a questi modelli di impostare e trovare la temperatura ideale nell’abitacolo ancora prima di salire a bordo. Non è necessario che il veicolo sia collegato all’alimentazione, ma basta che la batteria sia carica per settare in anticipo la temperatura dell’abitacolo direttamente da smartphone sfruttando l’app MyOpel.

Se il precondizionamento della vettura viene effettuato con il collegamento all’alimentazione elettrica della batteria attivo, si preserva la carica ai fini dell’autonomia. Dalla stessa applicazione è possibile programmare gli orari, con eventuale ripetizione quotidiana seguendo lo schema dei propri impegni giornalieri.

Un bel vantaggio, che porta il benessere di bordo a un nuovo livello, regalando subito il buon umore al pensiero di entrare in un abitacolo dalla accogliente temperatura. Il comfort invernale sui modelli Opel si esprime anche attraverso i sedili anteriori riscaldabili, disponibili come optional sull’intera gamma. Ad iniziare dalla Opel Corsa dal costo di 250 euro.

I veicoli successivi aggiungono ai sedili anche la possibilità di avere il volante riscaldato. Sulla nuova Opel Astra e sulla Insignia sono disponibili anche i sedili posteriori riscaldabili. L’Opel Crossland, la nuova Astra e il Combo Life propongono pure il parabrezza riscaldabile.

I sottili filamenti inseriti nel parabrezza si riscaldano, favorendo anche il benessere di bordo grazie al calore che proviene dal parabrezza. Quest’opzione raggiunge lo sbrinamento completo in circa tre minuti, in presenza di temperatura esterna pari a -10 °C.