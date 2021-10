Abarth 595 Competizione sfida un Mercedes Classe X modificato

Il Mercedes Classe X ormai non viene più proposto già da diversi mesi in quanto è uscito ufficialmente fuori produzione. Il pick-up, basato sul Nissan Navara e venduto in Europa, non ha mai riscontrato successo nel mercato europeo e questo è il motivo per cui la casa automobilistica tedesca ha deciso di toglierlo dalla sua gamma.

Nel corso degli anni, però, i vari tuner europei sono stati attirati molto dal Classe X e lo hanno modificato sia a livello estetico che meccanico. Ad esempio, Daniela Abt ha pubblicato su YouTube una particolare drag race che vede protagonista proprio un Mercedes Classe X nella variante più potente X 350 d. Tuttavia, è stata modificata per erogare più potenza.

Abarth 595 Competizione vs Mercedes Classe X modificato: specifiche

Abarth 595 Competizione: la piccola vettura dello Scorpione ha affrontato il più grosso Classe X

Il pick-up è stato messo a confronto con un’Abarth 595 Competizione completamente originale. Parlando di specifiche tecniche, il Classe X monta di serie un motore diesel da 3 litri in grado di sviluppare 255 CV di potenza e 550 Nm di coppia massima.

La potenza viene inviata a tutte e quattro le ruote attraverso un sistema di trazione integrale. L’esemplare usato nella gara di accelerazione, però, è stato modificato in quanto riesce a produrre 324 CV e 730 nm. Purtroppo, non conosciamo il nome del preparatore che ha apportato le modifiche al pick-up e soprattutto cosa è stato aggiornato sotto il cofano.

Per quanto riguarda la 595 Competizione, sotto il cofano c’è il motore turbo benzina T-Jet da 1.4 litri sviluppato dal marchio dello Scorpione il quale riesce a produrre 180 CV e 250 nm.

Nonostante abbia quasi il doppio di potenza in meno rispetto al Mercedes Classe X modificato, l’Abarth 595 Competizione è molto più leggera. Infatti, ferma l’ago della bilancia a soli 1165 kg mentre il pick-up tedesco pesa circa 2500 kg. Potenza, peso, distribuzione della potenza, trazione e molto altro consentono di decidere soltanto un vincitore di questa particolare drag race.

