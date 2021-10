Fiat Toro è il pick-up più venduto a settembre in Brasile

Per decenni, il Fiat Strada è sempre stato il pick-up più venduto in Brasile, indipendentemente dai minimi raggiunti dal segmento a cui appartiene. A settembre 2021, però, il fratello maggiore Fiat Toro ha conquistato il primo posto nella categoria.

Il risultato è stato così importante che il Toro è stata la seconda auto più venduta nel mercato brasiliano sempre nel mese scorso. Entrambi i pick-up della casa automobilistica torinese sono in ripresa dai loro ultimi aggiornamenti lanciati recentemente nel grande paese sudamericano.

Fiat Toro: poco più di 6800 esemplari venduti durante tutto ottobre

Il modello intermedio ha subito un restyling e ha ottenuto un nuovo motore mentre il pick-up entry-level ha cambiato generazione ed è stato completamente revisionato. I risultati si sono però ribaltati a settembre a causa del calo della produzione nello stabilimento di Betim (MG), dove viene costruito il nuovo Strada.

La crisi dei semiconduttori ha rallentato le operazioni all’interno della fabbrica di Minas Gerais. Al contrario, questo non ha influito sulla linea di produzione dell’impianto di Goiana (PE) dove viene prodotto il Fiat Toro, assieme a Jeep Renegade, Compass e Commander.

Mentre Fiat si posiziona al vertice della classifica, Volkswagen ha subito un forte calo a settembre in quanto il suo Saveiro è crollato dal terzo al quinto posto, con un volume di vendite ridotto di quasi un quarto. Se ciò non bastasse, l’Amarock si è piazzato in ultima posizione come il peggiore pick-up a settembre e con vendite addirittura inferiori rispetto ad agosto, secondo i dati condivisi da Fenabrave.

Il Toyota Hilux e lo Chevrolet S10 continuano nella battaglia per la conquista della terza posizione. Questa volta è stato l’Hilux ad avere la meglio. Nell’ottavo mese dell’anno, General Motors ne ha approfittato, piazzando l’S10 in testa tra i pick-up di medie dimensioni. A settembre, però, la casa automobilistica giapponese ha ribaltato la situazione con l’Hilux che adesso detiene la corona nel segmento.

Parlando di numeri, Fiat Toro e Strada si sono posizionati, rispettivamente, in prima e seconda posizione con 6852 unità e 5772 esemplari. Il podio si completa con il Toyota Hilux che ha collezionato 4396.

Al di fuori c’è lo Chevrolet S10 con 4234 unità, seguito da Volkswagen Saveiro (1389), Ford Ranger (1350) e Mitsubishi L200 Triton (1276). Chiudono la classifica Nissan Frontier con 1184, Renault Oroch con 517 e Volkswagen Amarock con 500 euro.