Jeep Renegade Limited a 179 euro al mese con finanziamento

Fino al 31 ottobre 2021 è possibile sfruttare il finanziamento Jeep Excellence per acquistare il Jeep Renegade in allestimento Limited e con motore T3 da 1 litro al prezzo promozionale di 22.850 euro anziché 27.050 euro (prezzo di listino).

In particolare, l’offerta promozionale proposta da FCA Bank prevede un anticipo di 7850 euro (che corrisponde al primo canone mensile), una durata contrattuale pari a 49 mesi, 179 euro al mese per 48 mesi (incluse spese incasso SEPA di 3,50 euro per ogni rata), prima rata a 30 giorni e rata finale di 10.440 euro (valore futuro garantito).

Jeep Renegade: scopriamo l’offerta riservata alla versione Limited con motore T3 1.0

L’importo totale del credito è di 15.656,86 euro (inclusi servizio marchiatura di 200 euro, Polizza Pneumatici Plus di 115,86 euro, spese istruttoria di 325 euro e bolli di 16 euro) mentre gli interessi sono di 3186,30 euro. L’importo totale dovuto è pari a 19.026,16 euro mentre le spese di invio del rendiconto cartaceo di 3 euro ogni anno.

Jeep Excellence prevede inoltre TAN fisso al 5,95% e TAEG al 7,98% e la possibilità di percorrere fino a 60.000 km. In caso di superamento, bisognerà pagare 0,10 euro per ogni chilometro in più percorso.

L’offerta Jeep Excellence è valida su un lotto limitato di vetture disponibili in pronta consegna e con il contributo Jeep e delle concessionarie aderenti all’iniziativa. Inoltre, acquistando online il Jeep Renegade, si riceverà in omaggio un voucher del valore di 500 euro.

Sotto il cofano del Renegade è presente un motore benzina T3 a tre cilindri in linea da 1 litro con potenza di 120 CV a 5750 g/min e 190 Nm di coppia massimo a 1750 g/min. È abbinato alla trazione anteriore e a un cambio manuale a 6 marce.

La casa automobilistica statunitense afferma che il SUV compatto impiega 11,2 secondi per passare da 0 a 100 km/h e raggiunge una velocità massima di 185 km/h. Il consumo di carburante nel ciclo misto è pari a 5,6 l/100 km mentre le emissioni di CO2 sono di 128 g/km.

Ecco cosa propone di serie l’allestimento Limited

L’allestimento Limited del Jeep Renegade prevede di serie climatizzatore automatico bizona, controllo automatico della velocità, limitatore di velocità, due porte USB (di cui una per i sedili posteriori), impianto audio con sei altoparlanti, Intelligent Speed Assist, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, servosterzo elettrico, sistema di assistenza alla partenza in salita, alzacristalli elettrici anteriori e posteriori, barre al tetto, cerchi in lega da 17”, fari fendinebbia e monitoraggio della pressione degli pneumatici.

Non mancano terminale di scarico cromato, tergilunotto, specchietti retrovisori esterni con sbrinamento e calotte in grigio chiaro satinato, griglia anteriore in grigio chiaro satinato, ABS, cruise control adattivo, vari airbag, poggiatesta posteriori, chiusura centralizzata, cinture di sicurezza con pretensionatori, riconoscimento dei cartelli stradali, sistema di avviso di uscita dalla corsia, Forward Collision Warning Mitigation, controllo elettronico della stabilità e della trazione, Radio DAB e sistema di infotainment Uconnect con display touch da 7 pollici, comandi al volante, connettività Bluetooth e servizi live.