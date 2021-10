Alfa Romeo: dalla Francia si parla di un’auto in stile Peugeot 208

Nuove indiscrezioni arrivano dalla Francia a proposito di Alfa Romeo. Si vocifera infatti che tra le future 5 auto che arriveranno nei prossimi anni con l’obiettivo di quadruplicare le vendite rispetto ad oggi portandole a 200 mila, vi possa essere spazio per una piccola vettura elettrica nello stile di Peugeot 208. Insomma si tratterebbe di un modello che si andrebbe a collocare esattamente nello spazio che fino al 2018 era occupato dalla MiTo. Al momento non è chiaro come si chiamerà questo futuro modello della casa automobilistica del Biscione e se verrà ancora utilizzato il nome MiTo.

Auto in stile Peugeot 208 per Alfa Romeo? Dalla Francia dicono di si

Quello che è chiaro è che se davvero queste voci venissero confermate, Alfa Romeo con questi suoi primi 5 modelli intende tornare in segmenti estremamente popolari con l’obiettivo di aumentare le sue vendite e attirare una clientela che ormai da diverso tempo ha abbandonato la casa automobilistica del Biscione. Un simile modello infatti al pari del futuro B-SUV che sarà prodotto in Polonia potrebbe attirare i giovani consumatori che da un po’ stanno alla larga dal Biscione a causa di una gamma limitata e da prezzi troppo alti per le loro tasche.

Al momento non si sa nulla di questa futura Alfa Romeo in stile Peugeot 208 se non che ovviamente utilizzerà la stessa piattaforma della 208. Facile ipotizzare l’uso della stessa motorizzazione elettrica. A quanto pare questa auto arriverà sul mercato solo ed esclusivamente in versione elettrica al 100 per cento. Quanto all’anno di arrivo di questo modello non è chiaro quanto bisognerà aspettare. Sicuramente però passeranno 3 o 4 anni come minimo. Vedremo dunque se nelle prossime settimane arriveranno nuove indiscrezioni su questa auto e soprattutto se ci saranno conferme ufficiali da parte di Alfa Romeo.

