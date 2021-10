Ferrari Tribute to Targa Florio 2021: le “rosse” al via

Cresce l’attesa per il Ferrari Tribute to Targa Florio 2021, che andrà in scena dal 14 al 17 ottobre prossimi. Le “rosse” torneranno in Sicilia, per una nuova edizione dell’evento celebrativo, che vuole rendere onore alla corsa ideata dal mitico don Vincenzo Florio.

Il rombo delle auto sportive del “cavallino rampante” animerà le strade della regione, dopo l’esclusivo evento Ferrari Cavalcade Taormina 2021, che ha portato nell’isola alcuni dei migliori collezionisti del mondo con auto da sogno e hypercar da mille e una notte.

L’appuntamento alle porte è più “popolare”, ma sempre ricco di fascino e prestigio. Ad ospitarlo saranno anche le strade della Targa Florio, in alcuni tratti degli storici circuiti. Ferrari prosegue così la tradizione celebrativa delle grandi corse automobilistiche del passato. Non solo memoria della storia agonistica: gli equipaggi potranno ammirare pure un bel ventaglio di bellezze paesaggistico-culturali della Sicilia, terra che non finisce mai di stupire.

Ferrari Tribute to Targa Florio 2021: i modelli attesi

Una Ferrari 812 Superfast al Ferrari Tribute to Targa Florio 2019

Ai nastri di partenza molte supercar, provenienti da varie nazioni del mondo, destinate a fare la gioia di chi potrà ammirarle lungo il percorso, ascoltandone magari le musicalità meccaniche. Al via tante Ferrari Portofino, una lunga scia di Ferrari F8 Tributo e Spider, qualche Ferrari Roma, parecchie Ferrari 812 GTS, un paio di Ferrari SF90 Stradale.

Saranno inoltre della partita diverse Ferrari 488 Pista e Pista Spider, un ricco assortimento di Ferrari 812 Superfast, varie 488 GTB e Spider, qualche GTC4 Lusso, alcune 458 Speciale, una F12 tdf. E poi le California T, F12berlinetta, 458 Italia e Spider, FF, 599 GTO, SA Aperta, California, 430 Scuderia, 575 M Maranello, 456 GTA, F512 M. Niente male, vero?

Le tappe e i luoghi dell’evento in Sicilia

Una Ferrari Portofino al Ferrari Tribute to Targa Florio 2019

Le verifiche tecniche e sportive, il briefing con il direttore di gara e la cerimonia di partenza del Ferrari Tribute to Targa Florio 2021 avranno luogo nella giornata di giovedì 14 ottobre. Il vero via alle danze avrà luogo però nella giornata di venerdì 15 ottobre, quando scatterà la prima tappa dell’evento, con partenza da Palermo, per toccare Trapani e le saline, prima del rientro a Palermo. Lungo il percorso sono previsti dei passaggi dai territori di Segesta, Mazara del Vallo, Valderice, Castellamare del Golfo e Cinisi.

Sabato 16 ottobre entrerà in scena la seconda tappa, con partenza da Palermo, in direzione del Circuito delle Madonie, prima del rientro a Palermo per il fine gara. Saranno attraversati, fra gli altri, i territori di Floriopoli, Cerda, Polizzi Generosa, Collesano, Campofelice di Roccella, Sciara, Termini Imerese. Domenica 17 ottobre, tour di Palermo e dintorni e premiazione. A quel punto calerà il sipario sul Ferrari Tribute to Targa Florio 2021, tra saluti e arrivederci. Le “rosse” torneranno in garage per il meritato riposo.

Fonte | Targa-Florio.it

