Ford ha risposto alle battute del capo di Jeep

È stata una settimana piena di polemiche nel mondo automobilistico, con il capo della Jeep che ha gettato una seria ombra su Ford. Le invettive sono state inaspettate, ma la casa automobilistica con sede nel Michigan non la prende sul serio. Nel corso di un’intervista il portavoce della Ford Jiyan Cádiz ha aperto con un semplice consiglio: ” Sii elegante, Auburn Hills”.

Una dichiarazione chiara indirizzata alla sede centrale di Stellantis North America. Cádiz ha continuato a affermato: “Sappiamo entrambi che l’Explorer è il SUV più venduto di tutti i tempi negli Stati Uniti “. Il portavoce ha poi discusso della fonte della frustrazione di Jeep, rilevando i recenti successi di Ford nel suo mercato tradizionale.

“Immagino che sia stato un lungo anno per Jeep guardare Bronco e Bronco Sport accumulare centinaia di migliaia di vendite e prenotazioni e benchmark vinti con Jeep”, ha detto Cadiz, aggiungendo: “e ora arriva il duro e capace Timberline edizioni di Explorer e Expedition con hardware fuoristrada collaudato, maggiore manovrabilità, altezza da terra, modalità trail e accessori.”

È una risposta pulita ma chiara alle dichiarazioni rilasciate dal boss della Jeep Jim Morrison, che di recente ha affermato di “dispiacersi” per gli acquirenti della Ford Explorer Timberline. L’affermazione di Morrison era che i clienti possono essere “indotti in errore” nel pensare che il veicolo fosse più robusto e capace di quanto non fosse in realtà ed è anche arrivato al punto di affermare che il veicolo non fosse all’altezza del compito del Grand Cherokee Trailhawk di Jeep.

È una continuazione delle precedenti invettive di Morrison, che a settembre ha fatto un piccolo tentativo per i continui problemi di Ford con i tetti della Bronco. Notando la pioggia durante un evento fuoristrada, il capo della Jeep aveva dichiarato che “non credo che ci saranno Bronco qui questo fine settimana”.

A differenza di Morrison, la risposta di Ford non è stata quella di denigrare il suo rivale o la qualità e le capacità dei suoi prodotti. Invece, ha colto l’occasione per rispondere e l’ha usata per parlare dei suoi successi. Le dichiarazioni di Cadiz celebrano il clamore e l’eccitazione che circondano il nuovo Bronco ed evidenziano le caratteristiche dei nuovi modelli Timberline. È quasi una pubblicità sfacciata in questo senso, ma è un approccio che richiede molto savoir faire piuttosto che entrare nel fango.

Ford

