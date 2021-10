Jeep Grand Cherokee 2022: trapelati i presunti prezzi ufficiali

La Grand Cherokee L a tre file è stata presentata a gennaio di quest’anno, ma la variante a cinque posti, la Jeep Grand Cherokee 2022, è stata rivelata solo un paio di settimane fa. Nel corso della presentazione ufficiale, la casa automobilistica americana non ha svelato nessun dettaglio circa i prezzi per il mercato statunitense.

Nuove informazioni, però, sono emerse nelle scorse ore attraverso il sito Web ufficiale del marchio di Stellantis. Il configuratore online della nuova Jeep Grand Cherokee è attivo e, secondo Muscle Cars & Trucks, ha mostrato il prezzo di partenza di tutti gli allestimenti.

Jeep Grand Cherokee 2022 interni

Jeep Grand Cherokee 2022: il sito Web ufficiale dell’azienda ha riportato per poco i presunti prezzi

In seguito a un controllo successivo è emerso che si è trattato di un errore in quanto adesso i prezzi non sono più riportati. Questo può significare anche che le cifre riportate potrebbero non essere definitive.

Ad ogni modo, l’allestimento Laredo entry-level parte da 37.390 dollari (32.384 euro). Confrontandolo con il Laredo E della precedente generazione, parliamo di 2420 dollari (2096 euro) in più (34.970 dollari – 30.288 euro). Al top della gamma, invece, troviamo la versione Summit Reserve che parte da 63.365 dollari (54.882 euro).

Parliamo senza dubbio di un prezzo alto se consideriamo che per ora non è stata ancora annunciata nessuna variante ad alte prestazioni (SRT o Trackhawk) che andrebbe a posizionarsi al vertice della gamma della Grand Cherokee 2022.

Qui sotto trovate tutti i prezzi di partenza trapelati per ogni singolo allestimento disponibile nel mercato statunitense.

Laredo: 37.390 dollari (32.384 euro)

Altitude: 41.945 dollari (36.329 euro)

Limited: 43.710 dollari (37.858 euro)

Trailhawk (solo trazione integrale): 50.275 dollari (43.544 euro)

Overland: 53.305 dollari (46.168 euro)

Summit: 57.365 dollari (49.685 euro)

Summit Reserve (solo trazione integrale): 63.365 dollari (54.882 euro)

Facendo un breve confronto con la Grand Cherokee L a sette posti, alcuni allestimenti sono più costosi. Ad esempio, il Laredo entry-level costa 1245 dollari (1078 euro) in più mentre per quelli di fascia media il divario può superare i 3000 dollari (2598 euro). Tuttavia, la Grande Cherokee L Summit Reserve top di gamma costa solo 270 dollari (233 euro) in più rispetto alla Jeep Grand Cherokee Summit Reserve 2022.

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI