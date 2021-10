Alfa Romeo: le 5 novità sarano queste?

Nei giorni scorsi il numero uno di Alfa Romeo, l’amministratore delegato Jean-Philippe Imparato ha detto chiaramente che nei prossimi anni la casa automobilistica del Biscione lancerà una nuova auto all’anno per un totale di 5 nuovi modelli da qui al 2026. Ovviamente la notizia che già era nell’aria da tempo ha destato grande entusiasmo nei numerosi fan dello storico marchio milanese oltre ad aver suscitato l’interesse della stampa a livello internazionale.

In tanti infatti sono curiosi di capire quello che realmente accadrà ad Alfa Romeo sotto il nuovo gruppo Stellantis il cui numero uno, l’amministratore delegato Carlos Tavares ha detto chiaro e tondo che intende rilanciare la casa automobilistica del Biscione, considerato uno dei tre marchi premium del gruppo insieme a Lancia e DS Automobiles. A questo punto in tanti si domandano quali saranno questi famosi 5 nuovi modelli che arricchiranno nei prossimi anni la gamma della casa automobilistica milanese.

Sul primo non ci sono dubbi visto che è stato ufficializzato nel 2022 l’arrivo del SUV di segmento C Alfa Romeo Tonale. La sua presentazione dovrebbe avvenire agli inizi del 2022 ma non possiamo escludere a sorpresa che una prima anticipazione possa addirittura arrivare già entro la fine del 2021. Il SUV inizierà la sua produzione entro la fine del primo trimestre del 2022 a Pomigliano e sarà messo in vendita a giugno.

Nel 2023 toccherà al nuovo B-SUV che Alfa Romeo produrrà in Polonia nello stabilimento Stellantid di Tychy. La produzione inizierà nell’autunno del 2023 e anche questo modello è sicuro. L’unica incertezza è legata al nome. Si parla di Palade o Brennero ma non si possono escludere nomi a sorpresa. Questo sarà il primo modello completamente elettrico della casa automobilistica del Biscione.

Maggiori dubbi permangono per quanto concerne gli altri 3 nuovi modelli che Alfa Romeo lancerà nei prossimi anni. Il 2024 secondo i soliti bene informati potrebbe essere l’anno giusto per il ritorno di una nuova Alfa Romeo Giulietta. La vettura, che ovviamente deve per il momento essere confermata ufficialmente potrebbe tornare insieme a Lancia Delta e venire fabbricata sempre a Cassino. Anche in questo caso è scontato che la vettura avrà almeno una versione totalmente elettrica.

Ancora più dubbi vi sono per gli ultimi 2 modelli di Alfa Romeo. Alcuni sostengono che si tratterà delle nuove generazioni di Stelvio e Giulia. Altri invece pensano che il destino di Giulia non sia così certo e che al suo posto possa arrivare una vettura diversa, una berlina in stile coupè che potrebbe mettere in risalto maggiormente il carattere sportivo del marchio milanese.

