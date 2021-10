Fiat Toro 2022: ritardi fino a 150 giorni nelle consegne

Fiat ha presentato l’ultimo restyling del Fiat Toro verso la fine di aprile e dopo poco è arrivato nelle concessionarie brasiliane, conquistando da allora delle buone prestazioni.

Tuttavia, il Toro 2022 non è riuscito a sfuggire a due problemi che in questo momento sta affrontando l’industria automobilistica: gli aumenti di prezzo e il tempo che trascorre dall’acquisto fino alla consegna.

Fiat Toro Ranch interni

Fiat Toro 2022: gli acquirenti brasiliani dovranno attendere ancora un po’ per le consegne

Dopo la seconda generazione del pick-up Strada, è giunto il momento che il Fiat Toro 2022 si faccia aspettare dagli acquirenti a causa della carenza globale di materie prime. Se ciò non bastasse, adesso la versione Ranch, la seconda meglio equipaggiata della gamma, costa già circa 10.000 R$ (1568 euro) in più rispetto a pochi mesi fa.

Nonostante ciò, il Fiat Toro Ranch rimane la variante più ricercata e automaticamente quella meno disponibile. Per evitare problemi, la casa automobilistica italiana ha scelto di comunicare quanto prima la notizia. Infatti, sul sito Web di Fiat Brasile viene riportato il seguente messaggio: “Molti, ma molti vogliono davvero il Nuovo Fiat Toro Ranch. Per questo motivo, sfortunatamente questa versione può impiegare dai 90 ai 150 giorni per arrivare nel tuo garage. Ma non preoccuparti, cogli l’occasione per conoscere tutto sul nuovo pick-up in Brasile”.

Vista l’elevata richiesta per il pick-up, anche le auto usate sono state colpite dal periodo di attesa più lungo. Secondo Kelley Blue Book (KBB), adesso le vetture di seconda mano costano circa 183.000 R$ (28.695 euro). Sul mercato è possibile trovare inoltre diversi esemplari seminuovi elencati con importi superiori ai 200.000 R$ (31.361 euro).

In base a quanto affermato da Fiat, si tratta di una domanda superiore alla capacità produttiva attuale della Fiat Toro 2022. Se ciò non bastasse, gli ultimi dati condivisi da Fenabrave riportano che proprio questo modello è stato il secondo più venduto in Brasile a settembre con 6852 esemplari immatricolati.

Il marchio di Stellantis ha comunque affrontato questa situazione con trasparenza nei confronti dei consumatori interessati al pick-up. Chiunque vorrà mettersi al volante del model year 2022, dovrà aspettare tre/cinque mesi per ricevere la propria unità. In alternativa bisognerà pagare di più per un esemplare usato già disponibile sul mercato.

