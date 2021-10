Maserati Mexico: la coupé 2+2 compie 55 anni

Il 6 ottobre del 1966 apriva i battenti la 53ª edizione del Mondial de l’automobile de Paris dove debuttava la nuova Maserati Mexico, uno dei migliori esempi di granturismo all’italiana. La Mexico, disegnata da Vignale, era una vettura da linee morbide e armoniose, raffinata interpretazione di un’elegante coupé 2+2 in puro stile Maserati, ma con un potente cuore sportivo.

Sotto il cofano, infatti, c’era la versione stradale del motore da corsa derivato dalla 450 S. tra le vetture della casa automobilistica modenese, la Maserati Mexico era il terzo modello a sfruttare questo propulsore dopo la Quattroporte e la 5000 GT.

Maserati Mexico interni

Maserati Mexico: sono trascorsi 55 anni dalla presentazione ufficiale della coupé 2+2

Tra le ipotesi su come si sia arrivati a battezzare questo modello con il nome del paese centro-americano, si racconta che un importante cliente messicano aveva acquistato nel ‘61 una 5000 GT Allemano appartenuta al presidente messicano Adolfo López Mateos. Dopo un incidente, aveva inviato l’auto a Modena per effettuare varie riparazioni.

Durante la visita dello storico stabilimento di Viale Ciro Menotti, il cliente fu colpito dal prototipo disegnato da Vignale. Quando insistette per comprarlo che la carrozzeria fu trasferita sul telaio della sua 5000 GT. Una serie di coincidenze che avrebbero quindi guidato il Tridente a battezzare il futuro modello Maserati Mexico.

Sin da lancio ufficiale, il veicolo era disponibile con due motori V8: un 4.2 litri con potenza di 260 CV per una velocità massima di 240 km/h e un 4.7 litri con potenza di 390 CV per una velocità di punta di 255 km/h.

La Mexico si fece notare e apprezzare anche per lo stile e l’equipaggiamento di serie che comprendeva sedili in pelle, alzacristalli elettrici, cruscotto in legno, aria condizionata, freni anteriori a disco ventilati e servoassistiti. Come optional, invece, il marchio di Stellantis proponeva cambio automatico, servosterzo e radio. Gli interni erano definiti come un salotto all’italiana.

Oggi, come 55 anni fa, Maserati realizza vetture iconiche che segnano la storia dell’automobilismo e rappresentano veri punti di riferimento per il segmento lussuoso. La Maserati Mexico, che quest’anno compie 55 anni di esistenza, è stata capace di rappresentare eccellenza, design e potenza.

