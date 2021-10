Nuova Lancia Delta: sarà così?

Nei prossimi mesi il gruppo Stellantis dovrebbe finalmente rivelare il nuovo piano industriale dei suoi marchi e con esso ovviamente anche tutti i nuovi modelli che caratterizzeranno le gamme delle sue case automobilistiche. Uno dei modelli di cui si sta parlando di più da qualche mese a questa parte è la nuova Lancia Delta. Il ritorno dell’iconico modello stuzzica e non poco la fantasia di appassionati e addetti ai lavori come dimostrano i numerosi render e ipotesi che sul web fanno capolino ormai da molti mesi a proposito di questo futuro e ipotetico modello di Lancia.

La casa automobilistica piemontese infatti sarà rilanciata da Stellantis e si parla dell’arrivo entro il 2026 di almeno 3 nuovi modelli. Uno di questi dovrebbe essere proprio la nuova Lancia Delta che secondo le ultime voci potrebbe venire costruita in Italia nello stesso stabilimento della nuova Alfa Romeo Giulietta. Qui vi mostriamo un nuovo render pubblicato dall’architetto e designer Tommaso D’Amico che ha provato ad ipotizzare quello che potrebbe essere l’aspetto di questa vettura se davvero dovesse tornare a fare capolino nella gamma della casa automobilistica italiana.

Sebbene i fan di Lancia sognino il ritorno di una nuova Lancia Delta anche in versione con motore a combustione, sembra molto difficile che questa possa accadere. Infatti Lancia punta a diventare elettrica al 100 per cento entro l’anno 2027 e quindi la nuova vettura al 99 per cento se si farà sarà solo elettrica. Questo ovviamente non significa che non garantirà le stesse emozioni e lo stesso piacere di guida della sua celebre antenata ai suoi futuri acquirenti. Vedremo dunque se finalmente nei prossimi mesi arriverà la conferma che questo modello si farà.

Un nuovo render prova ad ipotizzare quello che potrebbe essere l’aspetto della nuova Lancia Delta qualora il suo ritorno fosse confermato

