Citroën C5 Aircross Hybrid Plug-In in offerta a 249 euro al mese

Fino all’11 ottobre 2021, Citroën propone in promozione la Citroën C5 Aircross Hybrid Plug-In al prezzo promozionale di 35.600 euro anziché 37.600 euro sfruttando il finanziamento Simplydrive (prezzo di listino di 42.100 euro).

In particolare, è prevista una durata contrattuale pari a 36 mesi, una percorrenza massima di 30.000 km, un anticipo di 7800 euro (che corrisponde al primo canone mensile), 35 rate mensili da 248,78 euro e una rata finale da 22.088 euro (valore futuro garantito). Il prezzo emozionale include Iva e messa su strada, ma non IPT, kit sicurezza, contributo PFU e bollo).

Citroën C5 Aircross Hybrid Plug-In: ecco tutti i dettagli sul finanziamento Simplydrive

L’imposta sostitutiva sul contratto è di 70,38 euro mentre non è prevista nessuna spesa di istruttoria ed incasso mensile. L’importo totale del credito è di 27.800 euro mentre quello dovuto di 30.991,68 euro, di cui interessi 2995,30 euro. Inoltre, abbiamo un TAN fisso al 4% e TAEG al 4,18%. L’offerta è riservata ai clienti privati, non è cumulabile con altre iniziative in corso ed è valida fino ad esaurimento stock.

La C5 Aircross Hybrid Plug-In nasconde sotto il cofano un gruppo propulsore ibrido plug-in costituito da un quattro cilindri in linea a benzina da 1.6 litri e un propulsore elettrico per una potenza complessiva pari a 225 CV e 300 Nm di coppia massima a 5000 g/min.

Inoltre, sono presenti la trazione anteriore e un cambio automatico a 8 marce. Citroën afferma che il SUV ibrido plug-in impiega 9 secondi per passare da 0 a 100 km/h e raggiunge una velocità massima di 225 km/h.

Scopriamo la dotazione di serie dell’allestimento Feel

L’allestimento oggetto della promozione è quello Feel. Nel caso della Citroën C5 Aircross Hybrid Plug-In propone di serie climatizzatore automatico bizona, sensori di parcheggio posteriori, servosterzo, fari con accensione automatica, barre al tetto con Pack Silver, fari posteriori a LED con effetto 3D, proiettori Eco LED con luci diurne a LED e indicatori di direzione sempre a LED, monitoraggio della pressione degli pneumatici, sensore pioggia, vetri posteriori oscurati, caricatore di bordo monofase da 3 kW, presa di ricarica da 12V nel vano bagagli e nella console centrale, illuminazione ambientale a LED, quadro strumenti digitale da 12”, schermo centrale touch da 8”, fari fendinebbia con funzione cornering, sistema di assistenza alla partenza in salita, Citroën Connect NAV DAB, Citroën Connect Box, specchietti retrovisori esterni con regolazione e ripiegabili elettricamente, tergilunotto e specchietto retrovisore interno elettrocromico.

Non mancano poggiatesta posteriori, sistema ISOFIX per i sedili posteriori, ABS, volante in pelle con regolazione in altezza e profondità e con comandi integrati, selettore modalità di guida, cinture di sicurezza con pretensionatori, chiusura centralizzata con telecomando, sedile conducente con regolazione lombare e in altezza, cavo di ricarica Tipo 2 per la presa domestica e Tipo 3 monofase da 7,4 kW con custodia dedicata, vari airbag, alzacristalli elettrici anteriori e posteriori, Keyless Access & Start, interni in tessuto/TEP, retrocamera con visione a 180°, riconoscimento dei cartelli stradali, regolatore/limitatore di velocità, Coffee Break Alert, sedili Advanced Comfort, freno di stazionamento elettrico, sistema Start & Stop, controllo elettronico della stabilità e della trazione, avviso di superamento involontario della linea di carreggiata, monitoraggio dell’angolo cieco e rilevamento di pedoni e ciclisti.

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI