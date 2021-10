Peugeot leader nel mercato spagnolo nel terzo trimestre

Il 2021 entra nella sua fase finale e Peugeot sta facendo progressi costanti nel rinnovare il suo status di marchio leader in Spagna nel mercato totale delle autovetture e dei veicoli commerciali per il quarto anno consecutivo. Questo avviene grazie a 65.421 immatricolazioni (48.512 autovetture e 16.909 veicoli commerciali) e una quota di mercato dell’8,5 per cento nel cumulato tra gennaio e settembre. Allo stesso modo, il marchio transalpino guida il canale di vendita alle aziende con 27.789 immatricolazioni (10,0 per cento). Peugeot dunque inizia l’ultimo trimestre dell’anno come leader nel mercato spagnolo totale.

Peugeot si conferma marchio automobilistico leader in Spagna

In questo modo, Peugeot affronta gli ultimi mesi dell’anno in una buona posizione, grazie al suo successo nel canale di vendita alle aziende, all’accoglienza della sua gamma di veicoli elettrificati e alla fiducia dei lavoratori autonomi e delle flotte nella sua gamma di veicoli commerciali.

Le nuove energie sono fondamentali nei numeri del brand, con modelli come la Nuova Peugeot 3008 Hybrid, che chiude il mese di settembre come l’auto ibrida plug -in più venduta quest’anno nel mercato spagnolo, con 2.866 immatricolazioni e una quota del 9,6 per cento.

A settembre la casa automobilistica del leone che fa parte del gruppo Stellantis ha guidato il mercato totale con 5.511 immatricolazioni e una quota di mercato del 7,9 per cento grazie alle vendite di modelli come la PEUGEOT 2008 che, con 1.683 unità immatricolate, si è piazzata sul podio delle autovetture più vendute. Vedremo dunque se il 2021 si concluderà in crescendo per la casa automobilistica francese che fa parte del gruppo Stellantis.

