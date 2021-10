Maserati: Luca Delfino è il nuovo responsabile EMEA

Maserati ha annunciato nelle scorse ore un nuovo cambio di guardia nel ruolo di Head of Maserati EMEA. In particolare, Luca Delfino adesso ricopre questo ruolo, guidando le operazioni della casa automobilistica modenese per la regione EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa). Riporta direttamente a Bernard Loire, Chief Commercial Officer di Maserati, e inoltre manterrà il suo ruolo di responsabile del programma Fuoriserie.

Bernard Loire ha dichiarato: “Sono felice che ci sia un turnover interno e ora sono convinto che Luca, che ha una vasta esperienza internazionale, porterà Maserati al successo nella regione EMEA”.

Luca Delfino è il nuovo responsabile Maserati dell’area EMEA

Luca Delfino è entrato a far parte del marchio di Stellantis nel 2007. La sua esperienza nel settore automobilistico comprende recentemente la posizione di responsabile della regione Asia-Pacifico, oltre a crescenti responsabilità nei settori delle vendite e dell’assistenza post-vendita a livello internazionale. Delfino sostituisce Guido Giovannelli, che assume altre responsabilità all’interno del brand modenese.

Questa novità arriva dopo i piani annunciati dal Tridente che prevede un lancio sul mercato di diversi nuovi prodotti interessanti nei prossimi mesi. Un esempio è il Maserati Grecale, il suo secondo SUV, che sarà presentato ufficialmente il 16 novembre. Conosciamo già diverse caratteristiche su questo modello grazie alle svariate indiscrezioni trapelate sul Web e alle varie foto spia condivise dai leaker.

La gamma del nuovo SUV sarà costituita da tre allestimenti chiamati GT, Modena e Trofeo. Quest’ultimo, in particolare, sarà parecchio interessante in quanto si posizionerà a top della gamma e dovrebbe condividere il motore V6 biturbo da 2.9 litri dell’Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio o addirittura avere una versione depotenziata del Nettuno V6 biturbo da 3 litri che ha debuttato con la MC20.

Ad ogni modo, il nuovo Maserati Grecale andrà ad affiancarsi ai modelli già disponibili: Quattroporte, Ghibli e Levante. Parliamo di veicoli caratterizzati dalla ricercatezza nei materiali e da soluzioni tecniche d’eccellenza. Ghibli e Levante oggi sono disponibili anche in versione ibrida e sono le prime vetture elettrificate del Tridente.

