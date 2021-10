Opel Crossland Edition in offerta a 149 euro al mese

Fino al 6 ottobre 2021, Opel dà la possibilità di acquistare in promozione a 14.700 euro anziché 16.200 euro l’Opel Crossland in allestimento Edition e con motore benzina attraverso il finanziamento Scelta Opel.

In particolare, l’offerta promozionale prevede una durata contrattuale pari a 36 mesi, una percorrenza massima di 30.000 km, un anticipo di soli 1200 euro (che corrisponde al primo canone mensile), 35 rate mensili da 149 euro e rata finale da 10.841,61 euro (valore futuro garantito). Il pagamento della prima rata è previsto dopo un mese.

Opel Crossland Edition: ecco tutti i dettagli sul finanziamento Scelta Opel

L’importo totale del credito è di 13.850 euro e include le spese istruttoria di 350 euro mentre gli interessi sono di 2206,61 euro. L’imposta di bollo è di 16 euro, le spese di gestione dei pagamenti di 3,50 euro mentre le spese di bollo su invio comunicazione periodica pari a 2 euro. L’importo totale dovuto è di 16.204,61 euro con TAN al 5,95% e TAGE al 7,66%.

L’offerta dedicata all’Opel Crossland Edition è valida solo in caso di contestuale rottamazione di un veicolo immatricolato prima del 1° gennaio 2011 per poter usufruire dei 1500 euro di contributo statale. Inoltre, la promo è valida solo in caso di applicazione dello Speciale Voucher online con rottamazione dell’auto presso le concessionarie Opel aderenti all’iniziativa e salvo approvazione Opel Financial Services.

La versione oggetto della promozione nasconde sotto il cofano il motore benzina PureTech a tre cilindri in linea da 1.2 litri in grado di sviluppare 83 CV di potenza a 5750 g/min e 118 Nm di coppia massima a 2750 g/min. La trazione è anteriore mentre il cambio è manuale a 5 rapporti. La casa automobilistica tedesca afferma che il SUV compatto impiega 14,5 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h mentre la velocità massima è di 170 km/h. Il consumo di carburante del ciclo misto è pari a 4,6 litri ogni 100 km mentre le emissioni di CO2 sono di 106 g/km.

Scopriamo cosa prevede l’allestimento Edition

L’allestimento Edition entry-level dell’Opel Crossland propone di serie climatizzatore manuale, cruise control con limitatore di velocità, servosterzo, sistema di assistenza alla partenza in salita, alzacristalli elettrici anteriori e posteriori, cerchi in acciaio Silver/Black da 16”, fari Eco LED, tetto in tinta con la carrozzeria, tergilunotto, cornice dei finestrini in nero, specchietti retrovisori esterni con funzione di riscaldamento e in tinta con la carrozzeria, indicatore temperatura esterna, sedile posteriore sdoppiabile, volante in pelle con regolazione in altezza e profondità e rivestimenti in tessuto.

Non mancano ABS, vari airbag, poggiatesta posteriori, chiusura centralizzata, cinture di sicurezza con pretensionatori, controllo elettronico della trazione e della stabilità, sensore pioggia e luminosità, specchietto retrovisore interno elettrocromico, quadro strumenti con display TFT a colori da 3.5 pollici e sistema di infotainment Multimedia con supporto Android Auto ed Apple CarPlay, display touch da 7 pollici, connettività Bluetooth, porta USB, impianto audio con sei altoparlanti e comandi radio al volante.

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI