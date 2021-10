Citroën DSe: l’iconico modello torna in chiave moderna ed elettrico

Quando Citroën ha annunciato di voler smettere di produrre la popolare Citroën DS, molti non hanno accolto bene la notizia. Questo perché si tratta di uno dei modelli più iconici nel settore automobilistico.

Il nome è tornato da qualche anno sotto forma di un nuovo brand automobilistico orientato al lusso (DS Automobiles) che fa parte della grande famiglia di Stellantis e si trova proprio al di sotto della casa automobilistica francese.

Citroën DSe: ecco un interessante progetto che ipotizza la versione moderna ed elettrica della vettura

L’esistenza del marchio rende impossibile qualsiasi ritorno dell’originale DS. L’arrivo di una moderna Citroën DS provocherebbe una grande confusione nella testa delle persone e inoltre sarebbe dannoso per le auto vendute da DS Automobiles. Sicuramente un progetto moderno ruberebbe la scena e metterebbe nell’ombra qualsiasi altro veicolo che porta il suo nome.

Il renderista tedesco Larson Design ha immaginato in alcune immagini come sarebbe la versione moderna dell’iconico veicolo. Se il marchio francese riuscisse a rivedere in chiave moderna il suo iconico design e magari abbinare un motore elettrico, allora la nuova DS sicuramente sarebbe un successo.

La vettura originale è arrivata su mercato con una serie di tecnologie innovative come le sospensioni idropneumatiche autolivellanti, i freni a disco, i fari direzionali e la forma aerodinamica del corpo. Il progetto digitale di Larson Design, invece, immagina una Citroën DSe completamente% elettrica.

Nonostante gli enormi e rapidi progressi compiuti nel settore dei veicoli elettrici, c’è ancora molto spazio per miglioramenti e al momento Citroën, e in generale Stellantis, non è esattamente un leader.

Per ora la casa automobilistica francese, come la maggior parte degli altri brand del nuovo gruppo italo-francese, si appoggia a un solo motore elettrico con potenza di 136 CV (100 kW) e 260 Nm di coppia massima e a batterie che arrivano massimo a 75 kWh di capacità per autonomie al di sotto dei 350 km nel ciclo WLTP con una singola ricarica. Addirittura, la gamma di DS Automobiles propone attualmente soltanto un veicolo elettrico: la DS 3 Crossback E-Tense.

