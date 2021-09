Alfa Romeo Tonale: nuova immagine degli interni

Una nuova immagine spia trapelata in queste ultime ore dai social network mostra come sarà l’interno della nuova Alfa Romeo Tonale. Il SUV di segmento C della casa automobilistica del Biscione prenderà il posto di Alfa Romeo Giulietta nella gamma dello storico marchio milanese. Il suo debutto è previsto il prossimo 17 febbraio in occasione della conferenza stampa di presentazione delle novità del brand al Salone dell’auto di Ginevra 2022 che giusto oggi è stato ufficialmente confermato.

Nuova foto spia degli interni per Alfa Romeo Tonale

La nuova Alfa Romeo Tonale aveva già mostrato in precedenza immagini del suo abitacolo. Questa che vi mostriamo però sicuramente mostra con maggiore chiarezza l’interno dell’atteso veicolo della casa automobilistica milanese. Ricordiamo anche che nei giorni scorsi è stata confermato l’avvio della produzione del veicolo presso lo stabilimento ex Fiat Chrysler Automobiles, adesso di Stellantis, a Pomigliano D’Arco in Campania.

Alfa Romeo Tonale sarà commercializzata a partire dalla metà del prossimo anno. Si dice che la prima metà di giugno possa essere il momento giusto per lo sbarco in concessionaria del veicolo. Questo modello dunque aprirà il nuovo corso della casa automobilistica del Biscione che con questo modello e anche con il futuro B-SUV Alfa Romeo Brennero, spera di aumentare e non di poco le proprie immatricolazioni a livello globale.

Nelle prossime settimane è probabile che nuovi importanti aggiornamenti su questo veicolo arriveranno. Si dice anche che le prime immagini ufficiali del SUV possano venire svelate da Alfa Romeo entro la fine del 2021.

