Stellantis: in Italia arrestato manager per il dieselgate

Sergio Pasini, manager della casa automobilistica Fiat Chrysler Automobiles, ora parte del gruppo Stellantis, è stato arrestato in Italia lunedì. Lo ha confermato la polizia mercoledì, con fonti vicine alla questione che aggiungono che l’arresto faceva parte di un’inchiesta statunitense sulle emissioni di diesel. “Confermiamo l’arresto”, ha detto la polizia alla Reuters, rispondendo ad un’e-mail dell’agenzia di stampa.

L’arresto del manager di Fiat Chrysler Automobiles segue un atto d’accusa negli Stati Uniti all’inizio di quest’anno con accuse che includevano cospirazione per attrezzare veicoli diesel per imbrogliare i test sulle emissioni del governo, ha detto una delle fonti. Secondo i bene informati l’arresto sarebbe avvenuto lunedì vicino alla città di Ferrara, nel nord Italia.

L’unità di Stellantis FCA US ha dichiarato via e-mail che continuerà a collaborare pienamente con le autorità per quanto riguarda la questione delle emissioni diesel e non ha nient’altro da aggiungere oltre alle precedenti dichiarazioni fatte sulla questione. A quanto pare l’uomo era stato fermato per un normale controllo in strada, ma la polizia una volta accertata l’indentità lo avrebbe arrestato. Questo in quanto nei suoi confronti vi sarebbe mandato di cattura internazionale.

Sergio Pasini fa parte di Vm motori di Cento che nel 2013 è stata acquistata da Fiat Chrysler Automobiles adesso confluita in Stellantis dopo la fusione con PSA. L’uomo è accusato di truffa contro il governo degli Stati Uniti. Il dirigente di FCA arrestato lunedì è tornato libero quest’oggi. Questo in quanto secondo la Corte d’Appello di Bologna non ci sarebbe alcuna esigenza cautelare per restringerne la libertà.

