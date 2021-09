Stellantis ha già prodotto 1 milione di veicoli commerciali

Con la versione elettrica, Stellantis ha prodotto più di 1 milione di unità della nuova generazione di veicoli commerciali compatti Peugeot, Citroën e Opel / Vauxhall. I furgoni sono prodotti nello stabilimento di Vigo (Spagna) e nello stabilimento di Mangualde (Portogallo). Sono il Peugeot Rifter / Partner, Citroën Berlingo / Berlingo Van e Opel / Vauxhall Combo Life / Cargo.

Prodotti da Stellantis più di 1 milione di veicoli commerciali leggeri di nuova generazione

I veicoli prodotti da entrambi gli stabilimenti dal 2018 vengono esportati in più di 70 paesi in tutto il mondo. E, dal luglio di quest’anno, hanno iniziato a produrre le versioni 100% elettriche di questi modelli. I direttori degli stabilimenti di Vigo e Mangualde, rispettivamente Ignacio Bueno e José Luis Alonso Mosquera, con una rappresentanza degli operai, hanno immortalato la realizzazione con una foto scattata nel centro di Vigo. Celebrano inoltre che i modelli stanno ottenendo un grande successo sul mercato e consentono a Stellantis di continuare a lavorare per raggiungere la leadership di mercato.

Lo stabilimento di Vigo è un pioniere nello sviluppo di veicoli elettrici. I nuovi veicoli sono prodotti presso System 2, su un adattamento della piattaforma multienergia EMP2 , e nella stessa linea di quelli termici. La versione 100% elettrica del progetto di industrializzazione per veicoli commerciali leggeri e multiuso ha il sostegno della Xunta de Galicia. Lo stabilimento di Vigo di Stellantis, con 7.400 dipendenti, ha chiuso il 2020 con la produzione di 498.600 veicoli dei modelli Citroën, Peugeot e Opel.

Da parte sua, lo stabilimento di Mangualde ha prodotto, lo scorso anno, 64.650 veicoli dei tre marchi. Ha uno staff di 900 persone. Ignacio Bueno, Direttore del Centro Vigo de Stellantis, ha spiegato: “La produzione della nuova generazione di spot leggeri di Peugeot, Citroën e Opel ha contribuito a trasformare profondamente lo stabilimento di Vigo. E per renderlo più efficiente. Con le versioni elettriche di questi modelli, Vigo ha consolidato il suo “saper fare” nella produzione di veicoli a zero emissioni, iniziata più di due decenni fa”.

