LaFerrari Power: nuovo servizio dedicato alla prima supercar ibrida

Ferrari ha presentato nelle scorse ore un nuovo servizio di garanzia estesa e manutenzione programmata dedicato ai possessori de LaFerrari e LaFerrari Aperta. Con il nome di LaFerrari Power, si tratta di una novità assoluta per le supercar in edizione limitata della casa automobilistica di Maranello.

Secondo quanto affermato dal cavallino rampante, il nuovo servizio punta a soddisfare i clienti che desiderano conservare inalterate nel tempo le performance e l’eccellenza della prima vettura ibrida costruita a Maranello, dotata del sistema ibrido HY-KERS di derivazione Formula 1.

LaFerrari Power: ecco il nuovo servizio di garanzia estesa e manutenzione programmata

LaFerrari Power è un programma biennale rinnovabile che può essere attivato presso una qualsiasi concessionaria ufficiale della rete Ferrari, indipendentemente dall’anno di produzione dell’auto. Il proprietario de LaFerrari o LaFerrari Aperta, che si avvale del servizio LaFerrari Power, godrà dell’estensione della garanzia di fabbrica della supercar, che include anche il sistema HY-KERS e la batteria ad alto voltaggio.

È la prima volta che la casa automobilistica italiana offre ai suoi clienti una garanzia estesa di questo tipo per uno dei suoi modelli in edizione limitata, a testimonianza della qualità e affidabilità delle sue vetture.

Il nuovo servizio, inoltre, comprende interventi annuali di manutenzione programmata nel corso dei quali una vasta gamma di ispezioni eseguite da tecnici formati a Maranello assicurerà il perfetto funzionamento del modello.

Il lancio di LaFerrari Power coincide con il decennale dall’introduzione del servizio di manutenzione programmata Genuine Maintenance ai vertici della categoria, disponibile per ogni nuova Ferrari di gamma fino al settimo anno dall’acquisto. Il nuovo servizio conferma l’impegno di Maranello nell’offrire ai suoi clienti la massima tranquillità e sottolinea ulteriormente la sua leadership nel settore dei servizi post-vendita.

Le caratteristiche delle Ferrari LaFerrari e LaFerrari Aperta

Ricordiamo che la Ferrari LaFerrari è stata presentata ufficialmente il 5 marzo 2013 in occasione del Salone di Ginevra e contemporaneamente su un sito Web dedicato. È uno dei primi modelli di serie di Ferrari ad avere il sistema HY-KERS che consente di recuperare energia in fase di frenata e in curva da sfruttare successivamente per avere più potenza.

Complessivamente sono stati prodotti 499 esemplari, tutti venduti prima della presentazione ufficiale. Tuttavia, la casa automobilistica di Maranello ha deciso di costruire la 500ª unità il cui ricavato della vendita di circa 7 milioni di euro è stato devoluto alle popolazioni colpite dal terremoto del Centro Italia del 2016.

In occasione del Salone di Parigi del 2016, il marchio modenese ha presentato la versione scoperta della Ferrari LaFerrari con il nome di LaFerrari Aperta. La decappottabile condivide tutte le caratteristiche con il modello coupé, ad eccezione della presenza di un tetto retrattile.

