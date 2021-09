Jeep prende in giro Ford per i problemi al Bronco

Il primo gruppo di proprietari di Ford Bronco ha iniziato a notare un problema quasi immediatamente dopo aver ricevuto la consegna dell’auto. A causa della mancanza di controllo di qualità relativa tetto rigido modellato in colore questo avrebbe causato qualche problema se esposto ad acqua o umidità estrema. Per tanto la casa automobilistica dell’Ovale Blu sta sostituendo il tetto di ogni singolo SUV gratuitamente. Il CEO di Jeep, Jim Morrison, non ha perso tempo ed ha approfittato di questo problema per prendere bonariamente in giro il suo diretto concorrente.

Parlando con The Detroit News a un recente evento sponsorizzato da Jeep, il dirigente ha detto questo riguardo al problema del tetto di Ford Bronco: “Sabato pioverà, quindi non credo che ci saranno molti Bronco in giro questo fine settimana”.

Morrison ha inoltre sottolineato che anche dopo che la Bronco Sport è stata lanciata senza problemi lo scorso anno, la sua rivale Jeep Wrangler è riuscita comunque a raggiungere tre trimestri consecutivi di vendite record. Lo scorso maggio è stato il mese migliore di sempre per il SUV grazie principalmente alla variante ibrida plug-in Wrangler 4xe, ormai esaurita.

Una Jeep Wrangler completamente elettrica è prevista entro il 2025. “Per me, la prova della forza del marchio Jeep sono i risultati delle vendite che continua a ottenere e, cosa più importante, la passione dei nostri clienti che continuano a rimanere fedeli al marchio “, ha detto Morrison.

E come sia Ford che General Motors, Stellantis ha dovuto affrontare problemi di approvvigionamento a causa della crisi apparentemente infinita dei chip semiconduttori. Morrison ha affermato che “le persone della catena di fornitura stanno lavorando 24 ore su 24” per mantenere la produzione in movimento. Quello che stiamo aspettando con ansia di fare è una sfida fuoristrada testa a testa tra Wrangler e Bronco. È lì che le cose saranno veramente decise.

